Perché è famosa Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis

La conosciamo per essere la moglie di Paolo Bonolis, ma Sonia Bruganelli è anche una mamma e un’imprenditrice di successo. Sonia è nata a Roma nel 1974 e in passato è stata una modella di fotoromanzi. Laureata in Scienze della Comunicazione, è un imprenditrice di successo nel settore dell’abbigliamento ed è stata una delle fondatrici del brand Happiness che ha prodotto magliette ispirate al programma televisivo condotto dal marito Paolo Bonolis Avanti un Altro. Sonia ha anche dedicato alle sue figlie il marchio di vestiti per bambine chiamandolo Adele Virgy.

Moglie di uno dei conduttori televisivi più amati d’Italia e mamma di tre figli, Sonia Bruganelli è convolata a nozze con Paolo Bonolis nel 2002, la loro storia d’amore è nata grazie alla televisione, si sono infatti conosciuti proprio sul set di Tira e Molla nel 1997, dove Sonia partecipava ad alcune telepromozioni.

Attualmente Sonia dirige con successo l’agenzia di scouting SDL 2005, che si occupa anche dei casting di alcune delle trasmissioni condotte da Paolo Bonolis, Ciao Darwin e Avanti un Altro, che a causa del periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, dovremo aspettare ancora un po’ prima di rivedere sul piccolo schermo. La nuova edizione di Avanti un Altro è infatti attesa per il 2021.

Nonostante quindi i programmi di Paolo Bonolis torneranno in tv solo tra qualche mese, Sonia ha annunciato l’inizio dei casting per determinare nuovi volti e concorrenti del game show che con successo occupa il palinsesto di Canale 5 ormai da diversi anni, precisamente dal 2011.

Molto attiva sui social, l’account Instagram di Sonia Bruganelli conta più di 500mila followers, con cui condivide momenti di vita privata e del suo lavoro, esponendosi senza paura e in prima persona, mantenendo attivo un filo diretto con chi la segue e commenta i suoi post.

Nonostante le difficoltà che il 2020 ha portato nella vita di tutti, la bellissima Sonia non si ferma: imprenditrice e mamma molto impegnata alle prese con i suoi 3 splendidi figli, si è rivelata una compagna affettuosa e determinante per la sua dolce metà Paolo, diventato di recente nonno.