Paolo Bonolis, è tempo di un nuovo addio: Sonia nel mirino delle critiche

Per Paolo Bonolis è senza dubbio un periodo di grande cambiamento. Dapprima per la separazione dalla moglie, confermata dalla coppia con un’intervista esclusiva a Vanity Fair che è stata sulla bocca di tutti per giorni, poi per la decisione – da lui stesso confermata – di ritirarsi dalla televisione entro un paio di anni. A far da eco a quest’ultima il discorso pronunciato dal conduttore alla fine delle riprese di Ciao Darwin, che aveva tutto il sapore di un nuovo addio. Come sempre al suo fianco c’era Sonia Bruganelli che ha scatenato alcune critiche sui social. Il motivo? Un semplice selfie è bastato per ricevere degli attacchi piuttosto duri.

Paolo Bonolis, il discorso di addio allo storico “Ciao Darwin”

Può piacere oppure no, ma è innegabile che Ciao Darwin sia diventato un programma iconico. Dal 1998 è andato in onda con otto edizioni che hanno divertito e fatto discutere, che hanno messo in gioco le famigerate squadre in rappresentanza di diverse “categorie” umane, capitanate come sempre da un volto noto dello spettacolo. Con esso Bonolis ha messo in scena un’umanità variegata, sensibile, a tratti dissacrante. In una parola: reale.

Proprio nelle scorse ore il conduttore ha concluso le riprese della nona, attesissima edizione dello show, cogliendo l’occasione per dire qualcosa alla grande crew che ha lavorato alla sua realizzazione. Un discorso che ha il sapore di un vero e proprio addio, e non solo a Ciao Darwin: “Questa è l’ultima edizione – ha esordito, scatenando le proteste dei presenti -. Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che io vi ricorderò sempre”.

Le parole di Bonolis sembrano inevitabilmente fare eco a quanto confermato, non troppo velatamente, dal conduttore stesso nel corso di un intervento al Festival della TV di Dogliani: “Non credo di lavorare ancora a lungo, sono 44 anni che faccio questo mestiere. (…) Voglio dare al futuro un sapore diverso rispetto a quello che ho vissuto fino a ora”. L’addio del mattatore alla televisione sembra sempre più vicino.

Sonia Bruganelli al fianco di Bonolis, ma scatena le critiche

Potevano mancare le discutibili critiche anche in una cornice del genere? Ovviamente no. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati, come hanno confermato nella lunga intervista esclusiva a Vanity Fair, ma non smettono di essere una “coppia” seppur non in senso romantico. L’amore ha lasciato il posto a un legame basato sul rispetto, sulla complicità, sull’essere genitori ma anche colleghi ed è per tale ragione che l’opinionista del GF Vip era al fianco del conduttore alla fine delle riprese di Ciao Darwin.

Eppure qualcosa ha scatenato su Instagram alcuni commenti al vetriolo, tutto per “colpa” di un selfie condiviso dalla Bruganelli che la ritrae in compagnia di un misterioso uomo. Lei è sorridente al suo fianco, lui è dotato di grande fascino. E con un “due più due” che rispetta regole matematiche non pervenute, qualcuno ha supposto che il giovane fosse il suo nuovo “fidanzato”.

“Hai lasciato Paolo per buttarti in un altro letto” ha scritto qualcuno, subito incalzato da un “Ora si dà alla pazza gioia con i bimbi”, alludendo alla differenza d’età tra i due. Ma tra chi la accusa di essere onnipresente approfittando del cognome Bonolis e chi la reputa “Antipatica e presuntuosa”, la verità è ben altra e basta un “click” per capirlo. Il misterioso giovane in questione non è altro che Raffaele Pennacchio, ballerino e coreografo che ha lavorato proprio all’ultima edizione di Ciao Darwin. Tanto rumore per nulla, come sempre.