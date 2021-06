Chi è Sophie Codegoni, la nuova fidanzata di Fabrizio Corona

editato in: da

Chi è Sophie Codegoni, la nuova tronista di Uomini e Donne

La nave dell’amore è nuovamente attraccata al porto di Fabrizio Corona, che si è detto fidanzato con una bella e giovane ragazza già nota al grande pubblico televisivo. Stiamo parlando di Sophie Codegoni, tronista della stagione 2020-2021 di Uomini e Donne e spesso al centro del gossip per i suoi presunti flirt, tra cui quello – poi smentito – con Nicolò Zaniolo.

Sophie Codegoni nasce a Varese il 22 dicembre 2000 ma cresce in Romagna, a Riccione. Si trasferisce poi a Milano per motivi lavorativi. Tra i primi sogni dichiarati all’inizio dell’avventura a Uomini e Donne, c’è quello di frequentare l’università per poter lavorare nello studio dentistico di famiglia e quindi intraprendere la carriera di odontoiatra.

Il suo percorso nello show di Maria De Filippi si è concluso con la scelta di Matteo Ranieri, che ha voluto provare a conoscerla oltre il programma. La loro relazione non è però durata, concludendosi a causa della troppa distanza e del lockdown, che aveva imposto nuove restrizioni e quindi un severo divieto di spostamento. Una serie di regole da rispettare che, per una storia d’amore appena iniziata, hanno rappresentato un forte limite, fino ad arrivare alla rottura definitiva.

Nonostante la sua giovane età, Sophie si è fatta conoscere al grande pubblico con la partecipazione a Uomini e Donne ma anche come modella dello showroom di Chiara Ferragni. La grande passione per la moda si poteva intuire anche dalle pubblicazioni riservate al profilo Instagram, sul quale pubblica costantemente dal 2016.

L’annuncio del fidanzamento con Fabrizio Corona è avvenuto in maniera rocambolesca, com’è tipico del suo stile e durante un confronto con le forze dell’ordine, intervenute a seguito di una segnalazione dei suoi vicini di casa per i troppi schiamazzi notturni. Gli agenti hanno così chiesto chi fosse la ragazza presente in casa e la risposta di Corona non si è fatta attendere: “Questa è la mia fidanzata, la mia convivente”.

Per il momento, non ci sono state conferme né smentite da parte della diretta interessata, che invece era intervenuta per smentire la liason con Niccolò Zaniolo. Quest’incredibile novità che riguarda la sua vita sembra però non sorprendere. Da tempo, infatti, i due frequentano la cerchia di amici e alcune delle storie di Corona avevano rivelato la sua presenza nelle stanze del suo appartamento milanese.