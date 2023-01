Sophie Codegoni incinta si confessa sui chili in gravidanza: “Non mi va di fissarmi”

La gravidanza procede al meglio e Sophie Codegoni non nasconde la gioia che sta vivendo in questi momenti indimenticabili e irripetibili. Il 2022 per lei è stato un anno speciale, culminato con la romantica proposta di nozze sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 79 e con la notizia che lei e il compagno Alessandro Basciano sono in attesa di una bambina. Ma come sta vivendo il cambiamento del suo corpo? A raccontarlo è stata lei stessa su Instagram rispondendo a una domanda sui chili in gravidanza.

Sophie Codegoni, cosa ha detto sui chili in gravidanza

La gravidanza cambia il corpo di una donna: ne modifica le forme e la struttura, dovendo far spazio a una vita che cresce. Non tutte vivono con serenità i cambiamenti, che possono fare paura se si sommano alle tante domande che possono saltare alla mente. Ma Sophie Codegoni ha confessato che per lei le cose non stanno così, infatti il suo personale approccio con i chilogrammi in più della gravidanza sta funzionando.

Lo ha fatto rispondendo in alcune storie alle domande di chi la segue su Instagram. “Questa è la domanda più gettonata – ha detto riferendosi a ‘Quanti chili hai preso con la gravidanza‘ – e io vi dico la verità: non lo so”, ha confessato la ex gieffina.

Che poi ha voluto spiegare come mai: “Perché la mia ginecologa mi pesa abitualmente però io, sbagliando probabilmente, le ho chiesto di non saperlo perché non mi va di farmi condizionare – ha aggiunto-. Io non sono mai stata una grande amica delle bilance, non mi piace, mi condizionano un pochino. E quindi non mi va di sapere, normalmente questo, quanto peso. Mi guardo allo specchio e mi devo sentire bene io con me stessa indipendentemente dalla bilancia che peso segna”. Parole che raccontano di come stia cercando di vivere serenamente i cambiamenti e di aver trovato un suo metodo per farlo.

“Me la sto vivendo molto molto tranquillamente: mangio bene perché mi piace magiare bene perché lo faccio per una questione di salute, non per una questione di peso”. Poi Sophie ha aggiunto: “Non mi voglio fissare e dire ah no quello non lo mangio: se ho voglia di mangiare qualche schifezza me la mangio senza problemi però credo anche che l’equilibrio sia fondamentale un po’ in tutto quindi non fa bene mangiare tutto il giorno pizza e Nutella come non va bene mangiare solo finocchi e pollo per la paura di prendere qualche chilo in più”.

E in seguito ha spiegato anche “In questo momento ho una necessità diversa e quindi cerco di ascoltare molto il mio corpo e di mangiare magari un pochino più del solito e soprattutto di mangiare tutto e fare una dieta equilibrata e completa. Però non mi va di fissarmi con ho preso un chilo in più o un chilo in meno, perché personalmente per come sono fatta io me la vivrei male. Per cui preferisco ascoltare il mio corpo e vivermela molto serenamente e sono felice che adesso riesco a farlo: all’inizio ho fatto un po’ di fatica e invece adesso sono tranquilla”.

Sophie Codegoni, cosa sappiamo della gravidanza

Dall’annuncio romantico della gravidanza, che ha seguito la romantica proposta sul red carpet di Venezia 79, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno raccontato molto della dolce attesa. Lo hanno fatto anche in una puntata di Verissimo dove è stato svelato anche il sesso della nascitura: che sarà una bimba.

Grandi emozioni nel corso 2022 per la coppia, che è nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma è il nuovo anno che porterà con sé il regalo più bello: la nascita della loro figlia. Sempre in merito alla gravidanza ha rivelato di essere di 21 settimane e che, quindi, manca poco più di una settimana al sesto mese. E, mentre la nascita di Celine si fa sempre più vicina, anche lei ha le voglie: di pesca noce.

