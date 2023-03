Scontro tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, la dura risposta alle frecciatine

Fonte: IPA Soleil Sorge e Sophie Codegoni: il litigio sui social

Già nella casa del Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni e Soleil Sorge aveva dimostrato una certa antipatia reciproca, giungendo spesso allo scontro diretto. In seguito, le due si erano dichiarate “sorellone”, proclamando una profonda amicizia nata in seguito all’esperienza al reality show targato Mediaset.

Adesso, il rapporto tra le influencer sembra essersi di nuovo incrinato. Le due hanno iniziato a lanciarsi frecciatine piuttosto dirette tramite i loro seguitissimi profili Instagram. Nulla di esplicito, nessuna citazione diretta, ma i più informati affermano che tra Sorge e Codegoni sia guerra aperta e la causa avrebbe a che fare con una linea di costumi.

I litigi social tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge

Filtro buffo, scritte rosa fluo e maschera in viso, Soleil Sorge si è sfogata a lungo con i propri follower, affermando in una sequela di storie postate sul suo profilo Instagram: “Ricordate sempre, siete nati originali, non morite come copie. Originalità, in una società piena di tendenze e mode sembra così difficile da avere e individuare, io personalmente cerco di averla in ogni mio gesto”.

“Pensate a quanto spesso l’originalità non venga riconosciuta. – ha proseguito l’influencer – Spesso c’è l’imitazione senza la riconoscenza e la gratitudine. Però essere copiati ci dà la sicurezza che qualcosa di bello e giusto lo stiamo facendo. Alla fine, anche senza quella gratitudine quelle persone ci stanno pensando e ci amano comunque, quindi tanto di guadagnato. Quando comunichiamo ci definiamo e ci raccontiamo e dovremmo onorare la nostra espressione di unicità. Allora mi chiedo perché vedo persone come matriosche che cambiano solo di taglia? Perché vedo manichini ovunque? Personalità inventate, parole citate, cose fasulle”.

Lo sfogo si conclude così: “Perché aprendo un altro sito voi dovreste ritrovare una copia delle mie idee, parole e stessa identica grafica? Tutto questo su un altro progetto di un’altra personalità diversa dalla mia. Artisti disperati di consensi che dovrebbero esprimere la loro arte personale. Siate unici, ispirate, amate e migliorate voi stessi”. Il riferimento, dunque, è un altro brand, i cui prodotti e stile grafico sembra troppo simile al suo a Soleil Sorge.

Sorge, come visto, non ha fatto nomi, né ha citato nessun brand nello specifico. Eppure, a poche ore di distanza, dopo aver presentato su Instagram la propria linea di costumi e abbigliamento estivo, Sophie Codegoni ha condiviso una storia dove, su sfondo rosa e affiancata da tre cuoricini, spiccava la scritta al vetriolo: “Gente che crede di essere l’ombelico del mondo, ignorando di essere il buco del c…”.

Sophie Codegoni e Soleil Sorge: i brand che si assomigliano troppo

Secondo la ricostruzione del giornalista esperto in gossip Giuseppe Porro l’astio sarebbe nato in seguito alla presentazione della nuova linea di costumi disegnata dalla “bonas” di Paolo Bonolis. I capi che portano la firma di Sophie Codegoni, sono molto simili per design e colori a quelli precedentemente ideati dall’amica/nemica Soleil Sorge. La somiglianza è palese anche nei copricostumi e persino sulla grafica utilizzata per la pagina web della collezione. Adesso non resta che attendere, per scoprire come si evolverà questo appassionante scontro all’ultimo post.