Eurovision 2025, la lista dei cantanti e delle canzoni

Tutto pronto per l'Eurovision Song Contest che, oltre al nostro Lucio Corsi, vede esibirsi gli artisti rappresentanti dei Paesi in gara, pronti a conquistare la finale

La nuova edizione dell’Eurovision Song Contest è alle porte e con l’attesa cresce la curiosità per i 37 partecipanti alla gara. A rappresentare l’Italia è Lucio Corsi, fresco sul podio di Sanremo 2025, ma le quote-tricolori non finiscono qui: tra le conduttrici c’è Michelle Hunziker, mentre ad annunciare il punteggio del nostro Paese è il mitico Topo Gigio. Senza dimenticare Gabry Ponte, riuscito a conquistare la vittoria a San Marino ed entrato di diritto nella rosa dei partecipanti.

E gli altri? La scaletta delle tre serate è ormai al completo, con gli artisti (e le rispettive canzoni) pronte a portare la bandiera musicale del proprio Paese e, perché no, aggiudicarsi l’ambita vittoria.

Non solo Lucio Corsi, tutti i cantanti e le canzoni all’Eurovision

Chi sarà il successore di Nemo, vincitore della scorsa edizione? I nomi non mancano nella lunga e variegata lista di artisti partecipanti all’Eurovision Song Contest 2025. Se a rappresentare l’Italia è Lucio Corsi, dopo la rinuncia del vincitore di Sanremo, Olly, anche gli altri Paesi hanno scelto chi più di altri può esser considerato emblema della propria cultura musicale.

Talento, provocazione, performance spettacolari e polemiche (che non mancano mai). È tutto pronto per la kermesse, inclusa la lista dei cantanti pronti a esibirsi nel corso delle prime due semifinali e a conquistare un posto in finale.

Prima semi-finale, martedì 13 maggio

Seconda semi-finale, giovedì 15 maggio

Australia – Go-Jo, Milkshake Man

– Go-Jo, Milkshake Man Montenegro – Nina Zizié, Dobrodosli

– Nina Zizié, Dobrodosli Irlanda – Emmy, Laika Party

– Emmy, Laika Party Lettonia – Tautumeitas, Bur man lai lai

– Tautumeitas, Bur man lai lai Armenia – Parg, Survivor

– Parg, Survivor Austria – JJ, Wasted Love

– JJ, Wasted Love Regno Unito – Remember Monday, WH… (finalista)

– Remember Monday, WH… (finalista) Grecia – Klavdia, Asteromatá

– Klavdia, Asteromatá Lituania – Kataris, Tavo akys

– Kataris, Tavo akys Malta – Miriana Conte, Serving

– Miriana Conte, Serving Georgia – Mariam Shengelia, Freedom

– Mariam Shengelia, Freedom Francia – Louane, Maman (finalista)

– Louane, Maman (finalista) Danimarca – Sissal, Hallucination

– Sissal, Hallucination Repubblica Ceca – Adonxs, Kiss Kiss Goodbye

– Adonxs, Kiss Kiss Goodbye Lussemburgo – L’Thom, La poupée monte…

– L’Thom, La poupée monte… Israele – Yuval Raphael, New Day Will Rise

– Yuval Raphael, New Day Will Rise Germania – Abor & Tynna, Baller (finalista)

– Abor & Tynna, Baller (finalista) Serbia – Princ, Mila

– Princ, Mila Finlandia – Erika Vikman, Ich komme

Finale, sabato 17 maggio

Gran finale il 17 maggio, in un sabato che vede esibirsi di diritto i Big Five – Francia, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito – e il Paese ospitante (la Svizzera), oltre naturalmente agli artisti che collezionano il punteggio più alto.

Quando e dove vedere l’Eurovision Song Contest 2025

L’Eurovision Song Contest 2025 si tiene a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio alle ore 21 e il pubblico italiano può seguirlo in diversi modi. Condotto da un trio tutto al femminile, tra cui Michelle Hunziker, e con la telecronaca in italiano di Gabriele Corsi e Big Mama, la kermesse va in onda su Rai 1, Rai Radio 2 e Rai Play, ma può essere seguita anche online sulle piattaforme eurovision.tv e sul canale ufficiale dell’Eurovision su YouTube.