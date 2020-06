Perché è famoso Filippo Bisciglia

editato in: da

Filippo Bisciglia è il noto conduttore Temptation Island: nato a Roma il 24 giugno 1977, il pupillo di Maria De Filippi è sotto le luci della ribalta grazie al suo savoir faire che ha conquistato il cuore di tanti telespettatori.

Il suo modo di trattare le love story dei concorrenti di Temptation ha stregato i fan del reality, senza mai stancare, sin dal 2014. Non a caso, Filippo è stato molto spesso complimentato per la sua compostezza e per la sua voce pacata.

Il conduttore, però, non è sempre stato così: il suo debutto televisivo è avvenuto grazie alla partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello e, anche lì, la sua voce aveva molto colpito, ma per un motivo diverso. Infatti, Bisciglia si era fatto conoscere per il suo carattere solare e intraprendente, ma sopratutto per il suo forte accento romano. All’epoca Filippo era fidanzato con Flora Canto, ma nella Casa più spiata d’Italia ha conosciuti Simona Salvemini. Purtroppo la relazione non è andata a buon fine e di tutta risposta Flora, dopo essere stata tronista di Uomini e Donne, si è fidanzata con il comico Enrico Brignano.

Ora Filippo è felicemente innamorato della showgirl Pamela Camassa da oltre dieci anni. La loro relazione è iniziata con un incontro a Cortina che ha fatto subito scoccare la scintilla tra i due. Inoltre, il conduttore è sempre stato molto aperto nel parlare dei suoi sentimenti tanto che, quando la showgirl stava partecipando al reality La Talpa, Filippo ha invaso il set della trasmissione per far ritornare a casa l’amata, con con la promessa di amarla per sempre. I due, attualmente, si dicono pronti per avere un figlio insieme.

Sarà stato anche questo suo modo di vivere gli amori intensamente e senza misteri a renderlo il perfetto conduttore per Temptation Island? Non possiamo dirlo con precisione, ma sicuramente Maria ci ha visto lungo, considerato che lo ha fortmenete voluto per tutte le edizioni.

La sua forza interiore e la sua positività provengono anche dall’importante passato che Filippo ha dovuto affrontare: quando era piccolo gli è stato diagnosticato il morbo di Perthes e dai due sino ai quattro anni non è riuscito a camminare. A salvarlo è stato l’incontro con un medico e una cura sperimentale che gli ha consentito di guarire.

Un altro lato di Filippo che è stato tanto amato dal pubblico a casa è la sua passione per il canto: la sua partecipazione ad Amici Celebrities ha stregato tutti, tanto da arrivare finalista proprio con la sua Pamela. Durante il reality si è potuto notare il suo nascosto talento per il canto, regalandoci delle esibizioni da professionista.

Non ci resta, dunque, che aspettare la nuova edizione di Tempation Island. In occasione della prima puntata che andrà in onda giovedì 2 luglio 2020, Filippo ha mandato un videomessaggio a Verissimo direttamente dalla Sardegna: