Filippo Bisciglia, la madre: “Ad Amici ha pianto per la mia malattia”

editato in: da

La madre di Filippo Bisciglia svela un retroscena su Amici Celebrities che commuove tutti e rivela qualcosa di più sul conduttore di Temptation Island. L’ex gieffino è stato senza dubbio uno dei concorrenti più discussi e amati della prima edizione del talent dedicato ai vip.

Amico da anni di Maria De Filippi, nel corso di una puntata si è scontrato con la padrona di casa, salvo poi chiedere scusa. Le sue esibizioni, sempre molto apprezzate, hanno messo in luce il suo talento di cantante. Nell’ultimo appuntamento con Amici Celebrities, Filippo si è commosso mentre cantava una canzone. Un momento intenso che ha mostrato la fragilità e l’umanità del conduttore.

A commentarlo non solo i fan, ma anche la madre di Bisciglia che ha chiarito cosa si nascondeva dietro quelle lacrime. Quando Michelle Hunziker ha annunciato l’esibizione di Filippo sulle note di Portami a Ballare, nessuno credeva che il concorrente si sarebbe emozionato così tanto.

“Sono stata molto male – ha raccontato la signora Elisabetta al settimanale DiPiù -, per un periodo ho affrontato un tumore e Filippo è sempre stato accanto a me, in silenzio, con quel suo modo di fare così dolce. Per me è stata dura più che altro perché non volevo preoccuparlo”.

La mamma di Filippo Bisciglia ha affermato che, in quel periodo difficile, suo figlio le è rimasto sempre accanto. “Queste cose, quando capitano, non sono mai facili – ha svelato -. Come ha detto mio figlio in tv, ho vinto la mia battaglia contro la malattia e posso dire che sto bene. Ma continuo a fare controlli, non abbasso mai la guardia. E del resto non bisogna mai farlo. Mio figlio Filippo, come l’altra mia figlia, non mi molla neanche un secondo. Sono una mamma molto fortunata, la nostra è una famiglia molto unita”.

Filippo ha confessato qualche tempo fa di aver sofferto del Morbo di Perthes. Una malattia che rischiava di compromettere la sua mobilità, ma alla fine il conduttore è riuscito a sconfiggerla. La stessa grinta Bisciglia l’ha avuta nell’affiancare la madre nella lotta contro il cancro.

“Abbiamo condiviso il dolore – ha spiegato la madre – e il testo di Portami a ballare mi fa pensare anche al momento in cui lui ha cominciato a camminare, a ballare. E io dietro a lui, felice di vederlo aggredire il mondo”.