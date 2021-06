Temptation Island 2021, Bisciglia svela un retroscena su Maria De Filippi

editato in: da

Temptation Island 2021, tutte le novità: quando inizia, coppie e single

Filippo Bisciglia svela un retroscena su Temptation Island 2021 e Maria De Filippi. Dal 2014 l’ex gieffino è al timone dello show ambientato in Sardegna. A credere per prima nelle sue potenzialità come conduttore è stata proprio la moglie di Costanzo che anni fa lo mise al timone della prima fortunatissima edizione della trasmissione (tornata dopo l’esordio nel 2005 con un altro nome).

Da allora il successo di Temptation Island è stato costante e la trasmissione è diventata un appuntamento fisso per il pubblico. Dietro gli ascolti record e le storie che fanno emozionare c’è una solida squadra, ma soprattutto Maria De Filippi che non lascia nulla al caso. “Maria De Filippi lavora 25 ore su 24! – ha confessato Filippo al settimanale Chi -. Maria è sempre presente: anche se è a Roma, anche di notte. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. È una mano sicura sulla spalla”.

Il conduttore ha svelato dunque che Maria, anche se non si trova in Sardegna, segue con attenzione l’evoluzione delle storie. A informarla di ciò che accade il suo gruppo di lavoro, guidato da Raffaella Mennoia. Al termine delle registrazioni dello show, l’autrice ha svelato qualche anticipazione su Instagram. “Sono molto contenta per il cast e per come sono andate determinate situazioni – ha detto -. Un po’ meno per altre… ma è normale. Nulla è come sembra. Nulla è più vero di quello che sembra. A volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. E a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare”.

Sono sei le coppie protagoniste della trasmissione, con storie diverse e problematiche che hanno portato alla partecipazione a Temptation Island 2021. Secondo alcune indiscrezioni nel corso delle prime puntate ci sarà una svolta inaspettata e una coppia sarà eliminata dopo aver infranto il regolamento a causa della gelosia. Non solo: Bisciglia ha lasciato intendere che fra le coppie che faranno più discutere c’è quella composta da Valentina e Tommaso, divisi da una grande differenza d’età. Lui infatti ha solo 21 anni, mentre lei 41. A scrivere alla trasmissione è stata proprio Valentina, stanca della gelosia del compagno e decisa a capire se il loro è vero amore.