Temptation Island, Bisciglia svela i segreti dello show e un retroscena sulla Elia

Temptation Island sta per approdare in tv e Filippo Bisciglia svela i segreti dello show di Maria De Filippi, rivelando un retroscena su Antonella Elia. “È un’edizione ibrida, ma il mio approccio non cambierà – ha raccontato a Sorrisi e Canzoni Tv, anticipando qualcosa riguardo le coppie -. Quando si parla di sentimenti e amore, non c’entra se sei famoso o no. Siamo tutti uguali”.

In questa edizione di Temptation Island ci saranno sia coppie nip che vip. A mettersi in gioco saranno 12 innamorati: Antonella Elia e Pietro Delle Piane; Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso; Valeria e Ciavy; Annamaria e Antonio; Anna e Andrea; Sofia e Alessandro. Riguardo alle coppie, Bisciglia ha già le idee chiare, soprattutto su uno dei personaggi più attesi dello show: Antonella Elia. “Ho avuto occasione di fare una cena con Antonella – ha spiegato -. Mi è sempre stata simpatica. è una persona vera. Manila è amica della mia fidanzata Pamela. Abbiamo amici in comune e anche con lei ci siamo visti a cena. Ma non sarò più il Filippo di tutti i giorni ma quello di ‘Temptation’, che aiuta le coppie e cerca di capire i loro sentimenti”.

Il docu-reality di Maria De Filippi torna dopo il lockdown con alla guida, ancora una volta, il compagno di Pamela Camassa ed ex concorrente di Amici Celebrities. “Sono state prese tutte le precauzioni – ha chiarito il conduttore -. Cast e staff hanno effettuato ripetuti test sierologici ben prima dell’inizio delle riprese. Concorrenti e single hanno anche rispettato un periodo di isolamento e gli spostamenti sono avvenuti in modo protetto. Anche lo staff vive in isolamento nel villaggio, nessuno può uscire”. Secondo le prime anticipazioni a Temptation Island non mancheranno colpi di scena e momenti emozionanti, fra lacrime, gelosie e molto altro. Un successo che, per il presentatore, è già annunciato. “Avrà più impatto sul pubblico perché c’è voglia di leggerezza in questo momento – ha raccontato Filippo -. Abbiamo sentito parlare per troppo tempo di cose brutte, ora c’è bisogno di essere spensierati”.