Temptation Island, Antonella Elia in crisi con Pietro: anticipazioni sul falò

Temptation Island avrebbe già messo in crisi Antonella Elia e Pietro delle Piane, protagonisti del reality e di un falò piuttosto movimentato. Secondo le prime indiscrezioni diffuse dal blogger Amedeo Venza, l’attore e doppiatore avrebbe fatto degli apprezzamenti nei confronti di una single, facendo infuriare Antonella e causando una profonda crisi. Antonella avrebbe quindi richiesto un falò di confronto, ma il compagno non si sarebbe presentato.

Poco prima dell’inizio di Temptation Island, Antonella e Pietro avevano promesso scintille. Nel video di presentazione i due, reduci dal successo del GF Vip, rivelavano di essere pronti per affrontare l’avventura del reality. “Stiamo per partire per Temptation Island però vi vogliamo fare una promessa: non litigheremo – aveva detto la Elia -. O lo faremo proprio poco poco, giusto perché lui è geloso. Io non lo sono, zero. È una sfida, un’avventura, andiamo al mare, non abbiamo resistito. Però torniamo […] Ho detto sì a Temptation Island perché mi stuzzica molto l’idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini”.

L’attore aveva poi messo in chiaro le cose, affermando: “Non deve farsi toccare nemmeno una mano o un piede”. A quanto pare però alla fine sarebbe stata Antonella Elia a lasciarsi trascinare dalla gelosia, chiedendo un falò di confronto immediato con il compagno dopo averlo visto flirtare con una tentatrice. Come prevede il regolamento di Temptation Island, Pietro avrebbe rifiutato e a Filippo Bisciglia sarebbe toccato il compito di avvertire la Elia.

Già durante il Grande Fratello Vip, la coppia era entrata in crisi a causa di alcune foto che ritraevano Pietro con Fiore Argento, sua ex, pubblicate sui giornali di gossip. L’attore era stato accusato di essere in cerca di visibilità, mentre Antonella aveva scelto di mettere in stand-by la storia. La relazione era ripresa dopo la fine del reality e sembrava più forte che mai, tanto che si era parlato di nozze. “Le ho detto ‘Voglio che tu sia mia per contratto e che la smetta di vivere come un’adolescente, è arrivato il momento che ti prenda delle responsabilità’ – aveva svelato -. Se non mi sposa la lascio, ma non perché sia uno che si voglia sposare, anzi, non l’ho mai chiesto a nessuna donna ma il fatto è che vivo così intensamente che penso sempre che non vivrò tantissimo. Voglio sposare Antonella adesso che l’amore è come il primo giorno. Sono sempre scappato davanti al matrimonio ma ora è diverso”.