Temptation Island, Costanzo svela cosa pensa veramente dello show della De Filippi

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova attesissima edizione di Temptation Island. Il pubblico, ormai affezionato allo show ideato da Maria De Filippi, freme per poter vedere i percorsi sentimentali delle sei coppie selezionate. Anche Maurizio Costanzo ha svelato di essere un fan del programma.

Costanzo ha finalmente espresso la sua opinione su Temptation Island, prodotto dalla Fascino, società di produzione di Maria De Filippi. Il celebre presentatore di Canale 5, al portale Giornalettismo, ha ammesso di seguire lo show e di appassionarsi alle vicende delle coppie che vi prendono parte:

Io lo guardo, ma le confesso una cosa: sono fan della versione con i Nip e non con i Vip

Maruzio Costanzo, quindi, preferirebbe la versione classica del programma, quella in cui sono coppie di persone non famose a mettere alla prova i propri sentimenti. Secondo il conduttore, infatti, quest’ultime farebbero un percorso più vero, mentre i Vip, ben conoscendo le dinamiche del mondo della televisione, potrebbero risultare meno sinceri e genuini:

Guardando dal buco della serratura con i personaggi non famosi – ha dichiarato Costanzo – c’è sempre la curiosità legata alla verità. Il Vip ti può fregare, ecco, perché sa fare televisione o almeno qualcuno ci prova. Poi non tutti ci riescono, sia chiaro. Ma io sono un fan del programma.

Per questa edizione di Temptation Island, però, la De Filippi e la sua redazione hanno deciso di cambiare le carte in tavola. Saranno solo due le coppie famose all’interno dei villaggi: quella formata da Antonella Elia e Pietro Dalle Piane e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso con la compagna Manila Nazzaro. Gli altri partecipanti, invece, non hanno nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

Maurizio Costanzo, infine, si è detto particolarmente felice che lo show riparta poiché, in questo periodo di incertezze dettate dall’emergenza sanitaria, regalerà momenti di serenità e spensieratezza permettendo di non pensare ai problemi e alle incombenze.

Le coppie, d’altronde, promettono già di fare scintille. In particolare sono Antonella Elia e Pietro Dalle Piane a destare maggiore curiosità per via dei loro caratteri fumantini. Riusciranno a tornare a casa mano nella mano o il loro sentimento non supererà la prova di Temptation Island?