Antonella Elia e Pietro a Temptation Island: inizio scoppiettante

Antonella Elia è stata senza dubbio la vera protagonista, nel bene e nel male, dell’ultima edizione del GF Vip: ha litigato (e poi fatto pace) praticamente con tutti, diviso il pubblico tra adoratori e non, calamitato l’attenzione con le sue liti, verbali e fisiche, e commosso con la sincerità con cui si è messa a nudo nei confronti del pubblico, mostrando la sua parte più vulnerabile e il suo passato difficile.

D’altronde che la Elia fosse un personaggio sopra le righe lo si sapeva da sempre, fin dai tempi di Non è la Rai e delle sue litigate con Yvonne Sciò, passando per La Ruota delle Fortuna e i battibecchi con Mike Bongiorno, per finire all’Isola dei Famosi con le epiche tirate di capelli a Aida Yespica.

Adesso, il colpaccio del’anno lo ha messo a segno Maria De Filippo, ingaggiandola insieme al fidanzato tira e molla Pietro Delle Piane nel programma cult dell’estate, Temptation Island Vip. Reality in grado di mettere a nudo la parte peggiore dell’essere umano, andando a sfruculiare nei sentimenti atavici più suscettibili e delicati: amore, gelosia, sospetto e (in)fedeltà.

E con Antonella e Pietro, fidanzati da poco più di un anno e già al centro del gossip all’interno della Casa per alcune presunte scappatelle dell’uomo con la ex storica, ne vedremo, sicuramente, delle belle. Basta guardare la loro clip di presentazione nel programma per averne un assaggio…