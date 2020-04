GF Vip, l’ultimo saluto della Elia al padre: “Sapevo che era un addio”

editato in: da

Antonella Elia è una probabile finalista del GF Vip. La concorrente più discussa, criticata (dentro la Casa) ma anche amata (dal pubblico) dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, è riuscita a far fuori tutte le sue acerrime nemiche a suon di televoto: Valeria Marini prima, Fernanda Lessa poi, ultima Licia Nunez.

Segno che i telespettatori, a parte qualche eccezione, hanno dimostrato di averne apprezzato i pregi nel mare di difetti che lei stessa ammette di avere. Ovvero, a fronte di una impulsività e aggressività eccessive, tanta schiettezza e capacità di autocritica. “Sono cattiva, vorrei cambiare” aveva detto tra le lacrime nella puntata di mercoledì 26 marzo, tra la commozione del conduttore e del pubblico a casa.

Ieri sera Signorini è tornato sull’argomento famiglia di Antonella (che ha perso la madre a un anno e mezzo e il padre, appena adolescente, per un incidente d’auto), leggendo in diretta la lettera che la showgirl ha scritto alla madre adottiva -l’ex compagna del padre- con l’intenzione di ricucire i rapporti. E soprattutto le ha chiesto del giorno in cui ha visto suo papà per l’ultima volta, prima che lui partisse in auto per quel maledetto viaggio in Liguria che gli costò la vita.

E nel ricordare quel momento, Antonella commuove: “Dentro di me sapevo che era un addio. Ricordo il suo ultimo sguardo, quando si voltò a guardarmi dall’auto e io lo salutai con il viso e dentro di me pensai che non l’avrei più rivisto”.

In finale, per ora, ci sono Sossio Aruta, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. L’ultimo finalista verrà scelta al televoto tra Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e la stessa Antonella Elia. Che per la sua capacità di mettersi a nudo, dentro la Casa, ha già vinto il suo Grande Fratello.