Fernanda Lessa: “L’alcol mi ha fottuto la vita. L’amore me l’ha restituita”

Bellissima, sogno erotico degli italiani negli anni 2000, modella tra le più richieste, un fisico perfetto, un viso meraviglioso, un sorriso contagioso. Fernanda Lessa, baciata dalla fortuna, o meglio, dalla natura, non è riuscita, nonostante soldi e bellezza, ad essere felice per tanti anni. La droga prima, costante del periodo che ha vissuto nella moda, l’alcol poi, che l'ha fagocitata dopo un aborto ed è divenuto suo compagno per tanti anni, l’hanno resa un’anima sofferente e perennemente in bilico. E’ stata salvata per due volte dall’amore: la prima da quello dell’ex compagno e padre delle sue bimbe Davide Dileo (Boosta) dei Subsonica. La seconda grazie all’attuale marito Luca Zocchi, sposato nel 2017. Oggi Fernanda, concorrente dell’ultima edizione del GF Vip, da cui è uscita alla terzultima puntata, è una donna felice e appagata. Circondata dall’amore della sua meravigliosa famiglia allargata, ma che sa che i demoni sono sempre dietro l’angolo. “Dalla coca ne sono uscita dopo la moda, l’alcool mi ha fottuto la vita. Alcolista, purtroppo, rimani per sempre”