Non è mai facile guardarsi alle spalle e ammettere i propri errori, soprattutto se si è ancora impegnati in una difficoltosa battaglia. Fernanda Lessa ha trovato il coraggio di farlo a La Volta Buona di Caterina Balivo. Ha vissuto differenti fasi nella propria vita, l’ex top model, e oggi ha ritrovato gran parte della propria serenità. Come ha detto, però, dall’alcolismo non si guarisce. Non esiste medicina e l’unica soluzione è resistere alla tentazione.

Fernanda Lessa e l’alcool: la prima volta a scuola

Oggi Fernanda Lessa è distante dalle passerelle, che l’hanno esaltata in passato. Si è anche allontanata dal mondo della televisione, ma ha trovato un nuovo equilibrio. Da tempo è impegnata come disk jockey, ma soprattutto ha ritrovato l’amore. Nel 2017 ha infatti sposato l’imprenditore Luca Zocchi, che è ancora felicemente suo marito.

Un’intervista molto toccante, che è ruotata intorno a un messaggio chiave lanciato tanto ai giovani quanto ai genitori. Lei ha iniziato a bere a soli 14 anni, per gioco a scuola. Qualcuno aveva portato del vino e lei ha perso i sensi. La sua famiglia non ha però ritenuto di farle seguire un percorso di terapia, che al tempo si riteneva utile unicamente per chi soffrisse di gravi disturbi mentali.

Quello è stato però il primo passo verso la dipendenza. Oggi, da madre, dice ai genitori di non temere di impedire ai figli di fare qualcosa. Col tempo li ringrazieranno: “Bere prima che il proprio cervello si sia sviluppato del tempo ti rende quasi certamente un alcolista, col tempo”.

Fernanda Lessa: le ricadute nell’alcool

Più volte ha pensato di dire addio all’alcool per sempre, ma nel corso della sua carriera si è dimostrato un fedele alleato, al quale rinunciare era complesso. Ha infatti ammesso di non essersi mai trovata così bella, non come gli altri la vedevano. Una profonda insicurezza e, a dirla tutta, una percezione distorta del proprio fisico.

L’alcool le consentiva quindi di arrivare in passerella con maggior convinzione. Le bastava un bicchiere di champagne, ha detto, per cambiare umore: “Non è però quello l’aiuto che ti serve. Hai bisogno di un dottore bravo“. Nel 2014, però, ha deciso di smetterla per il bene delle sue figlie. Non voleva essere quel tipo di madre. Ha sempre desiderato avere dei figli e si sarebbe odiata per sempre se fosse accaduto loro qualcosa.

Era riuscita nel proprio intento ma poi è stata travolta dal gesto estremo di una sua amica, gettatasi dal sesto piano. Questo evento ha portato alla sua prima ricaduta. Nonostante gli anni trascorsi dall’ultimo bicchiere, infatti, il mostro dell’alcolismo resta in agguato: “Quando sei alcolista, lo sei per sempre. Non c’è una cura. Il cervello raggiunge una fase in cui non riesci a reggere neanche un bicchiere di birra. Semplicemente non posso più bere, perché ho iniziato da adolescente”.

A dimostrazione di come quest’oscurità resti latente ma pericolosa, una nuova ricaduta è avvenuta a inizio di quest’anno, dopo cinque anni di sobrietà. Fernanda Lessa si considerava ormai guarita. Lo ha detto chiaramente a Caterina Balivo. Certa di poter uscire con delle amiche che sono solite bere un po’. Dopo due drink, però, ha di fatto perso il controllo: “Non ricordo come sono tornata a casa e mi hanno detto che sono diventata violenta con persone cui voglio bene”. Questa è stata la sua volta buona, quella in cui ha realmente detto basta. Sa che occorre restare vigili per tutta la vita e vuole che la sua storia sia da esempio per tutti.