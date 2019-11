Che fine ha fatto Fernanda Lessa

editato in: da

Nata a Rio de Janeiro nel 1977, Fernanda Lessa ha cominciato a sfilare appena 17enne, calcando le più importanti passerelle del mondo. La sua fama in Italia comincia a crescere attorno al 2000 grazie alla partecipazione a diversi spot (tra questi è possibile ricordare la pubblicità per Alice ADSL girata con Christian Vieri). A quel periodo risale anche l’inizio della conduzione di Oltremoda.

Per quanto riguarda i programmi televisivi, ricordiamo anche la partecipazione a Moda Mare a Porto Cervo, trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Fernanda Lessa, che è stata anche conduttrice de Le Iene nel 2004 e concorrente de L’Isola dei Famosi nel 2006, è stata coinvolta nell’inchiesta Vallettopoli, lo scandalo che, a metà del primo decennio degli anni 2000, ha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano.

La modella brasiliana ha più volte ammesso di avere avuto dei grossi problemi di alcol e droghe. Ha anche dichiarato di aver passato qualche mese in rehab e di aver detto addio alle sue dipendenze dopo aver scoperto di essere incinta di Ira Marie, la figlia avuta con il tastierista dei Subsonica Davide Dileo, detto Boosta (i due sono genitori anche di Lua Clara e lui, dopo la fine della relazione, ha avuto una storia con Miriam Leone).

Prima di incontrare Dileo, la modella brasiliana è stata legata per tre anni a Bobo Vieri e ha avuto una storia con il produttore Vittorio Mango. A questa parentesi della sua vita è legato il dramma della morte del piccolo Joaquin, deceduto a poche settimane dalla nascita dopo diversi giorni di terapia intensiva per via di una patologia trasmessagli proprio dalla madre, che dopo la tragedia ha scoperto di avere una vena in più ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico

Fernanda Lessa, abbandonato ormai il mondo della tv, lavora oggi come disk jockey, attività che ha iniziato nel 2004. Nel 2017 è convolata a nozze con l’imprenditore Luca Zocchi. I due hanno parlato della loro storia d’amore nei mesi scorsi nel salotto di Domenica Live.

Zocchi – che ha un profilo Instagram sul quale condivide teneri scatti in compagnia della moglie – ha dichiarato di aver incontrato la bellissima consorte in occasione di un evento che aveva organizzato a Torino. Ha altresì ammesso di non aver fatto nessuna mossa sia perché si trattava di un contesto di lavoro, sia perché, ai tempi, era fidanzato da 11 anni.