GF Vip, Paolo Ciavarro pensieroso per Clizia: “Mi manchi”

La permanenza nella casa del GF Vip sta diventando sempre più pesante per Paolo Ciavarro che avverte la mancanza di Clizia Incorvaia. La fashion blogger, come è noto, ha lasciato il reality dopo essere stata squalificata a causa di alcune frasi molto pesanti rivolte ad Andrea Denver.

Un addio che ha fatto discutere e che ha gettato nella disperazione Ciavarro che all’interno della casa aveva creato una love story con Clizia. Se inizialmente il figlio di Eleonora Giorgi aveva provato a reagire, negli ultimi giorni è apparso molto triste e provato. “Sono 28 giorni che non vedo e non sento Clizia – ha detto -. Sto impazzendo”.

Paolo si è confessato anche con gli altri inquilini, in particolare con Teresanna e Patrick. “Tu però cerca di prenderla serenamente – ha detto il gieffino -. Non fare così… Tu sei ‘boro coatto’, e sai cosa voglio dire”. La battuta ha fatto ridere Paolo, che però continua ad avere il morale a terra. “Perché non provi a chiedere alla produzione di parlare con lei al telefono? – ha suggerito Teresanna -. Tanto dobbiamo parlare con i nostri cari”.

“È follia – ha replicato Paolo -. Non mi daranno mai questa possibilità”. La concorrente del GF Vip allora ha risposto: “Ti è piaciuta la bicicletta e adesso pedala! Questa è la situazione!”, mentre Patrick ha ricordato a Ciavarro che, anche se dovesse uscire, non potrà vedere la Incorvaia per un po’. “Però avrò un telefono in mano – ha affermato -. E quindi potrò parlarle tranquillamente come e quando voglio…”.

Nel frattempo anche Clizia Incorvaia ha svelato di sentire la mancanza di Paolo. Nell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha letto in diretta un messaggio scritto dall’ex di Francesco Sarcina. “Caro Paolo, tre giorni fa era il nostro mesiversario. Ti ho festeggiato guardando la luna, nostra complice e ruffiana da sempre. Mi manchi, vorrei viverti ma so che arriveranno momenti unici per noi. Stai tranquillo, io sto bene sei il mio primo pensiero e saluto al giorno. Ti penso sempre, in attesa del 3151esimo bacio”.