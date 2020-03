GF Vip, Sossio fa la proposta di nozze in diretta. La risposta di Ursula

editato in: da

Non solo liti e discussioni. Al Grande Fratello Vip c’è spazio anche per sentimenti nobili come l’amore e l’amicizia. I concorrenti, infatti, iniziano a sentire la mancanza dei propri cari e, alcuni, si stanno rendendo ancora più conto di ciò che davvero desiderano. Sossio Aruta, così, a compiuto un gesto veramente romantico.

Sossio Aruta, prima di entrare al Grande Fratello Vip, è diventato famoso grazie alla partecipazione a Uomini & Donne, dove, dopo tante frequentazioni, ha incontrato Ursula Bennardo. I due, poi, hanno preso parte a Temptation Island Vip, dove hanno vissuta una crisi che li ha portati a separarsi.

L’amore, però, vince su tutto e, poco dopo, non solo i due sono riusciti a tornare insieme, ma hanno messo al mondo anche una bellissima bambina: Bianca. Una volta entrato nella casa del Grande Fratello Vip, quando il reality era già iniziato, Sossio non ha mai nascosto di provare nostalgia per la sua compagna. Un sentimento forte che ha portato al compimento di un gesto estremamente romantico: il gieffino, durante il programma, ha fatto una vera e propria proposta di nozze.

Sossio ha approfittato della presenza di una lavagna e di un pennarello, presenti nella Casa più spiata d’Italia, per inviare il suo messaggio alla compagna:

Ursula ti voglio sposare!

Aruta, poi, ha confessato ai coinquilini, un po’ stupiti dal messaggio apparso sulla lavagnetta, di aver rivelato le sue intenzioni anche in una lettera inviata ad Ursula. Rapida la risposta della Bennardo che, su Instagram, ha commentato il dolce gesto del compagno:

Amore! Purtroppo la tua lettera ancora non l’ho ricevuta… chissà, forse me la porterai direttamente tu! Ti amo mi manchi e non vedo l’ora che arrivi questa finale!

Le parole di Ursula non contengono una vera e propria risposta affermativa che, con molta probabilità, vorrà comunicare solo quando potrà riabbracciare il suo Sossio. L’amore che li lega, però, è innegabile e, senza ombra di dubbio, la Bennardo accetterà la proposta.

Sossio Aruta è, quindi, pronto a compiere il grande passo: il suo sogno, adesso, è vincere il Grande Fratello Vip, di cui si è assicurato già la finale, e portare Ursula all’altare. Riuscirà a raggiungere tutti i suoi obiettivi?