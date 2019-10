U&D, Sossio e Ursula genitori: è nata Bianca

editato in: da

Sossio e Ursula, protagonisti di Uomini e Donne, sono diventati genitori. Su Instagram l’ex calciatore e star del Trono Over ha annunciato la nascita di Bianca, emozionando i fan della coppia.

Qualche giorno fa i due innamorati avevano svelato che mancavano pochi giorni al parto. Poi, a sorpresa, è arrivata la lieta notizia. Sossio ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui Ursula sfiora la manina della neonata. “Ore 08.38. È nata La nostra principessa Bianca – ha scritto -. Ti amo Ursula e grazie di questo immenso dono”. Una gioia immensa per la coppia che attendeva da tempo di stringere fra le braccia la piccola.

Bianca è il frutto di un amore nato a Uomini e Donne e cresciuto lontano dalle telecamere. Sossio e Ursula erano arrivati nel programma di Maria De Filippi dopo alcune relazioni naufragate, ma con la voglia di trovare di nuovo l’amore. Lei già mamma di tre ragazzi e lui papà di due maschietti. Poi il colpo di fulmine e una love story che ha emozionato da subito il pubblico.

Lo scorso anno la Bennardo e Aruta avevano deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando alla prima edizione di Temptation Island Vip. Una scelta azzardata che li aveva portati ad allontanarsi quando lui si era avvicinato pericolosamente a una tentatrice. In seguito erano tornati a Uomini e Donne da single, ma il sentimento che provavano uno per l’altro non si era mai spento.

Il colpo di scena era arrivato nel corso di una puntata del Trono Over, quando Sossio, fra le lacrime, aveva giurato amore eterno alla sua Ursula, chiedendole di sposarlo e di regalargli un figlio. Poco dopo, proprio a Uomini e Donne, la coppia aveva annunciato l’arrivo di una bambina, Bianca.

Qualche tempo fa Sossio aveva raccontato l’emozione di diventare di nuovo papà, svelando che Ursula avrebbe partorito con un cesareo programmato. “Sarà un giorno meraviglioso ovviamente – aveva confessato al Magazine di Uomini e Donne -, anche se purtroppo non potrò assistere al parto, come invece è successo con gli altri miei due figli, perché Ursula farà un cesareo. La cosa mi dispiace, ma spero almeno di avere l’onore di tagliare il cordone ombelicale di mia figlia per darle il benvenuto al mondo”.