U&D, Sossio e Ursula in crisi dopo l’annuncio della gravidanza

editato in: da

Ursula e Sossio stanno attraversando quello che, a tutti gli effetti, sembra un periodo di crisi. A svelarlo è stata proprio la dama del Trono Over di Uomini e Donne, che in una lettera aperta, pubblicata sul settimanale DiPiù, si è rivolta all’ex compagno, affermando di sentirlo diverso nei suoi confronti.

La coppia aspetta il primo figlio, si tratta di una femmina, come hanno svelato su Instagram, e si chiamerà Bianca. Un amore, quello fra Ursula Bennardo e Sossio Aruta, nato negli studi di Uomini e Donne e cresciuto fra mille difficoltà. Poco dopo l’inizio della relazione la coppia aveva preso parte a Temptation Island e non era riuscita a superare le tentazioni. Tornata dalla Sardegna, Ursula aveva lasciato Sossio, che si era avvicinato troppo ad una tentatrice, lamentando la sua gelosia.

I due erano tornato a frequentare il Trono Over, fra liti e frecciatine. Poi la confessione del calciatore, che aveva affermato di essere ancora innamorato dell’ex e la decisione di lasciare il programma. Sossio aveva sorpreso Ursula con un anello e con la promessa di stare insieme a lei per sempre. In seguito la coppia aveva annunciato l’arrivo di un figlio a suggellare l’amore.

Ora però sembra che all’orizzonte siano apparsi nuovi problemi. “Il nostro rapporto è un po’ cambiato – ha spiegato Ursula -. Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte. Qualcosa fatto delle nostre abitudini passate, ma anche di nuove cose. Nel primo mese di gravidanza ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori, come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri.

La donna ha svelato che teme che i sentimenti di Sossio nei suoi confronti siano cambiati: “Sossio, dimmi la verità: è cambiato qualcosa tra noi? Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo? – si legge nella lettera -. Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Raffreddando. Oppure che avessi paura per il futuro, per me e per la salute della nostra bambina”.