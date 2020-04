GF Vip, il meglio e il peggio della stagione

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Il Grande Fratello Vip si è concluso con la vittoria di Paola Di Benedetto e un’edizione che passerà alla storia. Sono tanti i momenti che hanno segnato, nel bene o nel male, questa stagione del reality che è stato fra i programmi più seguiti e discussi. Dopo l’addio di Ilary Blasi, Alfonso Signorini ha puntato tutto su un cast forte e ha vinto. Tante le dinamiche nate nella casa di Cinecittà e che hanno appassionato i telespettatori, anche grazie a protagonisti che non si sono mai tirati indietro.

Da Antonella Elia, al centro di numerose liti, a Fernanda Lessa e Andrea Montovoli, che hanno raccontato senza paura il loro passato, sino ad Adriana Volpe, che ha abbandonato prima il gioco. Tutti hanno lasciato il segno al GF Vip, nel bene o nel male. Scopriamo insieme le nostre pagelle e i top e flop di questa stagione.

ALFONSO SIGNORINI: 9. Il conduttore ha vinto una doppia sfida: quella di fare dimenticare al pubblico Ilary Blasi, ma soprattutto di condurre un reality in una situazione tutt’altro che semplice. Il GF Vip ha resistito proprio grazie a lui. “Era la mia prima volta e non è stato facile per me – ha svelato durante la finale – ho cercato di fare del mio meglio”. Ed è stato un trionfo.

PAOLA DI BENEDETTO: 8. Ragazza acqua e sapone, mai sopra le righe, Paola Di Benedetto ha vinto questa edizione del GF Vip. Il pubblico ha premiato la sua dolcezza, ma anche la sincerità e la voglia di non strafare mai. Una scelta giusta, confermata anche dall’annuncio di Paola che, dopo aver proclamato il suo amore per Federico Rossi, svela che devolverà in beneficienza tutto il montepremi.

ANTONELLA ELIA: 7. Inutile girarci intorno, è stata lei la grande protagonista di questo GF Vip, al centro di liti e scontri verbali. Impossibile rimanere indifferenti di fronte all’ex valletta di Mike Bongiorno, che non si tira mai indietro quando è il momento di dire cosa pensa. Nel reality ha svelato anche le sue fragilità e un passato difficile che nessuno conosceva. Forte, fiera e profonda: ci piace!

FERNANDA LESSA: 6. Una donna come lei non poteva non scontrarsi con Antonella Elia. Personalità forte e una storia di rinascita erano i punti di forza che l’hanno portata al GF Vip, ma qualcosa è andato storto e spesso Fernanda è inciampata, commettendo degli errori. La sua rimane comunque un’avventura straordinaria.

ADRIANA VOLPE: 9. Se c’è una vincitrice morale del GF Vip è sicuramente lei. Adriana Volpe è uscita dal gioco in anticipo a causa di alcuni problemi familiari, ma ha conquistato il cuore del pubblico. Non solo è riuscita a superare indenne gli scontri con Antonella Elia, ma ha dimostrato anche fermezza e forza. Non ha mai alzato la voce, nemmeno quando era convinta di avere ragione, e ha sempre detto ciò che pensava con garbo e sorriso.

PATRICK RAY PUGLIESE: 9. Non è un mistero che fosse fra i preferiti del pubblico che ha scelto di salvarlo più volte. Patrick, veterano del GF Vip, ha sempre giocato pulito e ha conquistato tutti con la sua genuinità. Divertente, sorridente e spesso tenero, è stato uno dei personaggi più positivi di questa edizione del reality.

ANTONIO ZEQUILA: 6. Per lui il GF Vip è stata un’occasione mancata. Abbiamo scoperto qualcosa di più sulla persona che si nasconde dietro il personaggio, fra il dolore per il padre e l’amore per Marina. Ma il più delle volte il “vip” ha preso il sopravvento. Le liti con Adriana Volpe, con cui sostiene di aver avuto un flirt, e con Paola Di Benedetto, non sono piaciute. E quando ha abbandonato la casa Antonio non ha salutato nessuno, deludendo i coinquilini.

PAGO E SERENA ENARDU: 5. Pago era fra i candidati a vincere questo GF Vip dopo la delusione di Temptation Island Vip, ma l’ingresso di Serena Enardu ha cambiato le carte in tavola. Difficile capire le dinamiche della coppia e un amore che, forse, meritava un chiarimento lontano dalle telecamere. Pago e Serena si sono così penalizzati a vicenda e sono usciti uno dopo l’altro. Peccato!

CLIZIA INCORVAIA: 4. La frase contro Andrea Denver non è piaciuta al pubblico come ad Alfonso Signorini e l’influencer ha lasciato il GF Vip. Clizia, regina del gossip e di Instagram, sembrava un personaggio destinato a fare discutere, ma nemmeno la storia con Paolo Ciavarro ha convinto il pubblico. Tante le critiche per la modella che non è riuscita a svelare nulla di sè ed è rimasta intrappolata nel proprio personaggio.