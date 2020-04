Chi è Marina Fadda, la fidanzata di Antonio Zequila

editato in: da

Marina Fadda è la fidanzata di Antonio Zequila, concorrente del GF Vip e attore molto noto. La donna ha ricevuto una proposta di nozze in diretta tv dal concorrente che, dopo aver sentito la sua voce, si è inginocchiato, svelando ad Alfonso Signorini di volerla sposare.

Originaria di Sassari, in Sardegna, Marina è un medico odontostomatologo. Gestisce uno studio dentistico e ha vissuto con Antonio una storia durata ben nove anni. La relazione è terminata a causa della distanza, ma nella casa del GF Vip, Zequila ha capito di essere ancora innamorato della donna. Molto riservata e lontano dal mondo dello spettacolo, Marina si è confessata sulle pagine del settimanale Oggi, affermando di voler dare un’altra possibilità all’attore.

“Il mio Zequila non ha niente a che vedere con il personaggio che conoscete voi – ha spiegato -. Antonio è una bella persona, un uomo dolce, premuroso, con principi solidi, sempre presente quando c’è bisogno. Non mi ha mai deluso. Sono stata io a dire basta – ha aggiunto -, è la seconda volta che accade. Vivo a Sassari, Antonio a Roma, e dopo 9 anni non ce la facevo più, forse desideravo una convivenza ma è impossibile per noi”.

Marina Fadda ha spiegato di aver capito che amava ancora Zequila quando lui, nella casa del GF Vip, si avvicinato a Clizia Incorvaia e Sara Soldati. “Avevo bisogno di riflettere – ha ammesso -. Mi pareva che nella mia vita frenetica mancasse un uomo da ritrovare ogni sera a casa. Poi, invece, guardandomi dentro e osservando Antonio in tv, mi sono resa conto che il nostro equilibrio è perfetto. Sono morta di gelosia quando ha fatto il cascamorto con Clizia e con Sara. Lì, mi sono resa conto che lo sento ancora mio”. Nonostante ciò Marina non pensa ancora alle nozze con Antonio Zequila. “La proposta di matrimonio? – ha concluso -. È il suo modo per suggellare il nostro riavvicinamento. Io sono già stata sposata una volta e non ci credo più”.