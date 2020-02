Perché è famosa Sara Soldati, nuova concorrente del GF Vip

editato in: da

Sara Soldati è fra i nuovi concorrenti del GF Vip. Modella e influencer è entrata nella casa di Cinecittà insieme a Teresanna Pugliese e Asia Valente, pronta a cambiare l’equilibrio degli inquilini. Da subito la top model ha attirato l’attenzione di Antonio Zequila, che l’ha accolta dicendole: “Sei bellissima”.

Nonostante sia molto famosa su Instagram, di Sara Soldati non si sa molto. Poco più di vent’anni, originaria di Bologna, la star dei social è diventata famosa grazie alle cronache rosa. Qualche tempo fa infatti è stata paparazzata insieme a Thibaut Courtois, celebre portiere del Real Madrid e della nazionale belga a Ibiza dopo la fine della relazione del calciatore con la giornalista Alba Carrillo. Da subito si è iniziato a parlare di un flirt fra i due, ma nel filmato di presentazione del GF Vip, la Soldati ha smentito la love story. “Siamo solo buoni amici”, ha chiarito ad Alfonso Signorini.

Nel suo video di presentazione, la gieffina non ha svelato molto di sè, ma ha mostrato da subito di avere un carattere molto deciso. “Ho solo 20 anni ma ciò non vuol dire che ho poco da dire – ha svelato -. Sono single perché ho gusti molto difficili, non amo i belli ma chi ha qualcosa da dire”.

Amatissima su Instagram, Sara Soldati non conta molte apparizioni in tv. La modella è stata ospite in passato di Piero Chiambretti, partecipando a Stalent, un particolare talent show interno a La repubblica delle donne, dedicato a persone che non sanno fare nulla. La modella ha varcato la porta rossa con Teresanna Pugliese e Asia Valente, pronta a sfidarle per ottenere il suo posto nella casa più spiata d’Italia. Se Asia Valente ha dimostrato da subito un forte interesse per Andrea Denver, modello ed ex di Elisa De Panicis, Sara Soldati si è avvicinata ad Antonio Zequila.