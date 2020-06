“Pamela Camassa incinta”: Filippo Bisciglia svela la verità su Instagram

editato in: da

Pamela Camassa è incinta? Filippo Bisciglia svela la verità su Instagram dopo i gossip riguardo una gravidanza della showgirl. Negli ultimi giorni si era parlato di un figlio in arrivo per la coppia, legata da oltre dieci anni, complici alcuni maglie larghe indossate da Pamela, forse per nascondere le prime rotondità. La notizia aveva colto di sorpresa i fan che attendono il ritorno di Temptation Island, storico show di Maria De Filippi, condotto proprio da Bisciglia.

Se Pamela non ha replicato alle indiscrezioni, Filippo ha deciso di dire la sua. Nelle Stories di Instagram il conduttore ha pubblicato un video in cui spiega che la compagna non è incinta, anche se il sogno della coppia rimane quello di avere un bambino. “Mentre stavo pitturando il mio balcone, mi sono cominciati ad arrivare tantissimi messaggi, a partire da amici giornalisti – ha rivelato -. ‘Auguri’, ‘complimenti’, ‘stai diventando papà’. Ragazzi, non è assolutamente vero. Non so perché abbiano scritto una cosa del genere. Smentisco questa cosa, purtroppo. Chissà, magari in un futuro, ma per ora non è così”.

Vincitrice di Amici Celebrities, cantante, ballerina e attrice, Pamela Camassa nell’ultimo periodo aveva confessato la volontà di diventare mamma. “Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà – aveva chiarito -. Fino a oggi sono stata io a non volerne ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio […] Siamo tutti e due credenti ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato – aveva aggiunto parlando delle nozze -. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all’altare”.

Pamela e Filippo formano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. I due sono legati da circa 12 anni dopo un incontro avvenuto a Cortina durante un evento. All’epoca lei era una showgirl molto conosciuta mentre lui stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, reduce dal successo del Grande Fratello 6 e dalla fine della love story con Simona Salvemini, conosciuta proprio nella casa di Cinecittà.