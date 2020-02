Pamela Camassa pronta per un figlio: “Filippo Bisciglia mi ha convinta”

editato in: da

Pamela Camassa ha deciso: lei e Filippo Bisciglia avranno un figlio. La showgirl ha annunciato sulle pagine di Nuovo di essere pronta per diventare mamma. Il conduttore di Temptation Island in passato non aveva mai nascosto il sogno di avere un figlio, ma aveva anche sottolineato che la sua compagna non era della stessa idea.

“Anni fa avrei voluto un pargoletto subito – aveva confessato Filippo -. Lei mi diceva ‘ni’, ‘no’, ‘forse’, e ora è successo che ho quarantadue anni. Questo discorso mi incupisce un po’. Non credo che diventeremo genitori, ma questo non vuol dire che non siamo una famiglia”. Nell’ultimo periodo però sembra che la situazione sia cambiata.

A confessarlo è stata proprio la Camassa che ha svelato di volere un figlio dal compagno a cui è legata da oltre dieci anni. “Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini – ha detto -, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”.

Dopo aver trionfato ad Amici Celebrities, programma di Maria De Filippi in cui si è scontrata anche con Filippo Bisciglia, Pamela vorrebbe diventare mamma. La showgirl ha parlato anche delle nozze, che forse potrebbero arrivare presto: “Siamo tutti e due credenti ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato – ha svelato -. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all’altare”.

Era il 2008 quando Pamela e Filippo si incontrarono a Cortina. All’epoca lei era una modella, mentre lui era reduce dal successo del Grande Fratello. Da quel momento non si sono più lasciati e il loro amore, vissuto lontano dai riflettori, continua a emozionare i fan. Oggi la Camassa è una star di Instagram, ma ha dimostrato anche di essere un’artista completa ad Amici Celebrities, mentre Bisciglia conduce Temptation Island.