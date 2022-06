“Temptation Island”, Filippo Bisciglia rompe il silenzio sulla (possibile) nuova edizione

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Filippo Bisciglia ha rotto il silenzio sulla possibile nuova edizione di Temptation Island; ha così risposto alle tante domande che ogni giorno gli vengono fatte sui social sulla cancellazione di uno dei programmi più seguiti nel periodo estivo su Canale 5.

Filippo Bisciglia, le parole su Temptation Island

Le sue parole le aspettavano tutti e sono arrivate proprio con l’inizio dell’estate, nonostante si parli della fine di Temptation Island da molto tempo. Filippo Bisciglia, storico conduttore del programma, ha rotto il silenzio su un argomento che sta molto a cuore al pubblico di Mediaset che aspettava l’arrivo dell’estate non solo per poter godere del mare e delle vacanze, ma anche per l’inizio del reality show sulle coppie che ha fatto compagnia a milioni di spettatori nel corso degli anni.

“Ciao ragazzi, questo è più o meno il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island. Purtroppo quest’anno non sarà così”, ha così iniziato il suo discorso il conduttore che è apparso già nostalgico.

“Io ho quasi un milione di follower su Instagram e sicuramente questo milione l’ho raggiunto grazie a Temptation Island”, ha continuato, senza lasciare la minima speranza su una possibile nuova edizione. Filippo Bisciglia, approfittando di questo lungo video, ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno seguito in questi lunghi otto anni il programma, ma non solo; con tono nostalgico, e sottolineando quanto questa “fine” faccia male anche a lui, ha speso bellissime parole su tutti coloro che lavorano dietro Temptation Island e che nel tempo hanno formato una famiglia.

Alla fine, c’è stato spazio per l’ironia perché il conduttore ci ha tenuto a concludere il video con quelle “formule” tipiche del reality, con quelle frasi che diceva sistematicamente in ogni puntata, e i commenti in risposta alle sue parole sono stati un’ondata di affetto smisurato nei suoi confronti e nei riguardi di Temptation Island.

Temptation Island, la nuova edizione non ci sarà

Ormai sembra essere chiaro a tutti, anche ai più temerari che ci hanno voluto sperare fino all’ultimo. Nel 2022 Temptation Island non ci sarà, ed è probabile che nemmeno il prossimo anno andrà in onda.

I motivi dietro questa scelta, secondo molte persone assurda, non sono mai stati resi limpidamente noti, ma tutto ciò che sappiamo è che è stata una decisione della casa di produzione Fascino e della stessa Maria De Filippi.

Il pubblico, che per lunghi otto anni ha permesso al programma di raggiungere vette di ascolti altissime, è ovviamente contrario a questa decisione di interrompere il reality che è stato la colonna sonora dell’estate per molto tempo, e siamo sicuri del fatto che Temptation Island non potrà trovare sostituti nel suo campo. La prova è stata già fatta con Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura, ma i risultati non sono stati quelli sperati.

L’unica cosa che resta da sperare è che nel tempo avvenga un cambio di rotta sulla decisione di porre fine all’Isola delle Tentazioni, e che in futuro ci sia la possibilità di ascoltare di nuovo Filippo Bisciglia pronunciare le sue “formule”.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.