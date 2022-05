Temptation Island, addio definitivo: perché non andrà mai più in onda

Nonostante l’edizione 2022 di Temptation Island non sia andata in onda contro il volere del pubblico, qualcuno ancora sperava nell’atteso ritorno dopo l’estate; una speranza che è stata allontanata forzatamente da una recente notizia che gli spettatori non avrebbero voluto conoscere: il reality targato Fascino, che mette insieme su un’isola coppie e tentatori, lascia il piccolo schermo per sempre. Le indiscrezioni e il motivo dietro la scelta.

Temptation Island: perché non andrà mai più in onda

L’isola delle tentazioni, le coppie, i tentatori e i falò di confronto d’ora in poi saranno solo un bel ricordo. Temptation Island sembra essere arrivato definitivamente al capolinea, e se prima c’era una minima speranza che lo stop si limitasse al 2022, adesso non più.

Secondo quanto riportato da TVBlog, infatti, il reality show che ha fatto compagnia a milioni di spettatori, principalmente durante l’estate, dopo otto anni di messa in onda non ha più un posto nel palinsesto della Mediaset.

Il motivo dietro questa scelta non è ancora del tutto chiaro, perché a conti fatti Temptation Island è stato per anni un grande successo che ha permesso a molti sconosciuti di acquisire popolarità e fare di Instagram o della TV il proprio lavoro; semplicemente, per la casa di produzione Fascino non è nei futuri progetti: i programmi che sicuramente andranno in onda prossimamente sono i soliti “gioielli” di Maria De Filippi, ovvero Amici, Tu Si Que Vales, C’è Posta per Te e ovviamente Uomini e Donne.

Temptation Island, l’addio contro il volere del pubblico

Se è vero che il pubblico è sovrano, è anche vero che questa volta la decisione presa dalla casa di produzione sembra non avere motivi solidi alla base perché Temptation Island ha segnato sempre grandissimi traguardi nonostante andasse in onda principalmente in estate, periodo in cui è più facile ottenere ascolti più bassi rispetto al solito; quando si è parlato della cancellazione dell’edizione del 2022, TvBlog aveva dichiarato che la decisione dipendesse proprio dalla padrona di casa, Maria De Filippi.

Le intenzioni erano chiare dall’esatto momento in cui è spuntato il nuovo programma, Ultima Fermata, che avrebbe dovuto in qualche modo sostituire Temptation Island, anche solo per la simile impostazione. Non è stato così, però, perché la novità targata Fascino e condotta da Simona Ventura non è stata promossa a pieni voti dal pubblico; il format sulle coppie in crisi che avrebbero dovuto decidere se restare insieme o continuare le loro vite da single non ha avuto il successo probabilmente sperato, ma questo non è bastato per ottenere il gran ritorno di Temptation Island.

Così adesso la decisione che sembrerebbe essere definitiva: nonostante la speranza che Temptation Island potesse tornare dopo l’estate e per un’edizione autunnale (dopotutto non sarebbe stata la prima volta), l’addio è ufficialmente arrivato. Non c’è posto per il reality delle tentazioni nel palinsesto Mediaset, e il pubblico non ha di certo preso positivamente la notizia. Sicuramente la speranza era che dopo una piccola pausa si potesse tornare a guardare uno dei programmi che più regalano spensieratezza, ma così non sarà.