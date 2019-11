Verissimo, Pamela Camassa svela un retroscena su Amici e parla delle nozze

editato in: da

Uniti da dodici anni, complici nella vita e, ultimamente, anche nella sfide professionali, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono diventati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano.

Reduci dall’intensa avventura di Amici Celebrities i due, ospiti di Verissimo, sorridenti e sempre più innamorati hanno raccontato a Silvia Toffanin del loro amore e della loro vita insieme e svelano anche un curioso retroscena sulla trasmissione a cui hanno appena partecipato.

L’intervista non può infatti non partire dall’ultimo successo della coppia: i due hanno infatti deciso di mettersi in gioco nelle sfide artistiche della versione vip del talent firmato da Maria De Filippi e questa avventura professionale, se possibile, li ha uniti ancora di più.

La vittoria finale nella trasmissione, è andata infatti proprio a Pamela Camassa che ha trionfato anche battendosi contro il fidanzato storico. Eppure, ormai da dodici anni, Filippo e Pamela si considerano una cosa sola, al punto che ritengono anche questa vittoria un successo comune:

Sono contentissimo per lei, se lo merita. Entrambi volevamo portare la coppa in casa e ci siamo riusciti, perché ora è in salotto. Però continueremo con le sfide a casa, non ci fermiamo.

Così ha esordito Filippo. Pamela ovviamente è contentissima dell’esito della trasmissione e anche del percorso fatto:”>Tutti, quando decidiamo di partecipare a una competizione, speriamo di vincere. E ci speravo anch’io. Quindi sono felice, anche perché ho scoperto nuove cose di me stessa”, ha detto. E con l’occasione svela un retroscena sulla sua partecipazione alla trasmissione:

In realtà era un sogno che coltivavo da tantissimo tempo. Seguo la trasmissione da quando ero ragazzina e avendo da sempre la passione per il canto e per la danza, sono stata anch’io, a diciott’anni, una delle tante ragazze che hanno provato a entrare nella scuola di quello che, ai tempi, si chiamava Saranno famosi. Ho superato il primo livello di provini, ma poi non sono riuscita a entrare. Ora ho realizzato un desiderio.

E la realizzazione di questo desiderio è stata ancora più bella, perché condivisa con la persona più importante per lei: il suo compagno. Filippo e Pamela sono una coppia forte e piena di entusiasmo per la vita, entrambi raccontano di quanto si siano divertiti ad Amici Celebrities, anche perché la trasmissione ha rappresentato un’altra tappa del loro lungo percorso insieme.

Il loro è ormai un amore solido e maturo che in dodici anni, come loro stessi raccontano, ha conosciuto la passione bruciante, ma anche un paio di crisi che lo hanno messo alla prova e lo hanno fatto diventare più forte. Raccontando il primo incontro, ancora si emozionano entrambi:

Le ho chiesto di uscire e lei si è presentata in tuta. Questo già mi ha colpito e mi ha fatto capire che ragazza straordinaria avevo davanti. Siamo andati a cena ai Castelli, poi ci siamo fermati ad ammirare il panorama e ci siamo dati il primo bacio, da allora non ci siamo più lasciati. Eravamo due ragazzini, e stiamo ancora insieme.

Così dice Bisciglia, commosso. E il segreto della longevità della coppia, a sentir loro, è anche nel loro essere diversi, addirittura opposti: Pamela più tranquilla, Filippo vulcanico, arrivano in studio una vestita di bianco e l’altro vestito di nero, tanto per sottolineare ancora di più questa loro complementarietà che è una carta vincente del loro rapporto.

Belli, impegnati, famosi, in una coppia così è normale che faccia capolino ogni tanto la gelosia, eppure loro si dicono talmente sicuri del loro rapporto che non ne soffrono. Solo Pamela ammette di essere stata all’inizio un po’ troppo reattiva: “Non direi che ero gelosa di lui, ma del suo modo di fare. Lui fa tutto in un modo più colorato, più esagerato, e all’inizio mi spiazzava”.

In dodici anni, Pamela e Filippo, come tutte le coppie hanno attraversato periodi bellissimi e periodi più difficili, ma nonostante gli alti e i bassi non hanno mai pensato di lasciarsi. E poi, parlano delle nozze, con Filippo a inaugurare il discorso:

Per ora non ci sposiamo ma è come se già lo fossimo. Io non penso a lei solo come alla mia fidanzata. Per me lei è la mia metà, la mia migliore amica, la mia famiglia, tra un po’ forse anche la mia badante. Lei è il mio tutto.

E anche Pamela ricambia questa visione del loro rapporto:

Abbiamo avuto momenti di crisi, ma è come con i famigliari, con gli affetti più cari: si litiga, ma poi i problemi si superano perché c’è un legame più forte.

E sempre più forte diventa il loro, capace di superare avversità e sempre pronto ad affrontare nuove sfide insieme, come hanno potuto constatare anche i telespettatori e i fan.