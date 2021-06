Filippo Bisciglia in ansia per il padre: “Affronteremo questo momento difficile”

editato in: da

Temptation Island 2021, tutte le novità: quando inizia, coppie e single

A pochi giorni dall’inizio di Temptation Island, Filippo Bisciglia sta affrontando un momento molto difficile. A raccontarlo, rompendo il velo di privacy che ha sempre avvolto la sua vita privata, è stato proprio il conduttore e amico di Maria De Filippi. Su Instagram, Filippo ha pubblicato uno scatto che lo ritrae da piccolo insieme alla madre e al padre, svelando che il padre avrebbe dei problemi.

“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa – ha scritto -. Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà ti amo. P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente”. Il conduttore non ha aggiunto altri dettagli alla vicenda, ma la sua preoccupazione è chiara.

Legato da diversi anni a Pamela Camassa, Filippo Bisciglia non ha mai nascosto il rapporto intenso e forte con la sua famiglia. Il conduttore, come ormai accade da anni, si è separato dai genitori che vivono a Roma per volare in Sardegna e registrare le nuove puntate di Temptation Island. Nonostante l’entusiasmo e l’emozione per questa avventura, fra falò e sentimenti, il presentatore ha la mente altrove.

Durante la sua partecipazione ad Amici Speciali (dove a trionfare era stata la sua compagna Pamela Camassa), Filippo aveva svelato fra le lacrime la lotta di sua madre contro il tumore e il percorso fatto insieme senza mai mollare, uno accanto all’altro. In alcune interviste, Bisciglia aveva svelato di essere legatissimo a mamma Elisabetta e papà Piero, accanto a lui durante un’infanzia difficile, segnata dal morbo di Perthes, una patologia che colpisce le articolazioni dell’anca.

“I miei genitori sono in pensione – ha spiegato di recente -. Papà faceva il rappresentante di abbigliamento per uomo e ha avuto un negozio. Mamma era impiegata in una ditta. Mia sorella fa la ragioniera in uno studio di commercialisti”. Al padre Filippo ha dedicato uno dei suoi tanti tatuaggi sparsi per il corpo. Il tattoo ha una frase che recita: “Nessuno ti ha dato l’esempio, tu per me sarai il migliore. Grazie papà”.