Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, le confessioni sulla crisi e i tradimenti

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si raccontano al Maurizio Costanzo Show, parlando di tradimenti e della crisi che hanno superato qualche tempo fa. Il conduttore di Temptation Island e la modella sono reduci dal successo di Amici Celebrities, il programma di Maria De Filippi in cui, oltre alle doti canore, hanno raccontato di fronte alle telecamere il loro amore.

Tutto è iniziato da un bacio che Filippo Bisciglia ha dato a Giorgia Meloni, salutandola. “La Meloni ha baciato Filippo per più tempo che gli altri” è intervenuto Costanzo e il presentatore ha risposto: “Sono io che ho baciato la Meloni perché mia madre mi aveva chiesto di darle un bacio forte”. Poco dopo Maurizio ha preso questo episodio come spunto per chiedere alla coppia se avesse mai avuto un momento di crisi o se ci fossero stati dei tradimenti.

“Abbiamo avuto una crisi due anni fa ma stiamo insieme da 12 anni – ha raccontato Filippo -, ci sono alti e bassi. È normale. Se sono mai stato sul punto di tradire? Per noi uomini, con la fantasia, è possibile”. Un amore, quello fra Bisciglia e la Camassa, vissuto lontano dai riflettori e durato oltre dieci anni. La coppia si era raccontata sulle pagine del settimanale Chi, svelando di aver vissuto una breve crisi, poi superata.

“Per un periodo ci siamo lasciati – aveva detto Filippo -. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto”. Anche Pamela aveva parlato di quel periodo difficile senza però entrare nei dettagli: “Abbiamo avuto una forte crisi poi superata” si era limitata a dire.

Sempre sulla rivista di Alfonso Signorini, Bisciglia aveva svelato il desiderio di diventare padre e la paura che questo sogno non potrà mai realizzarsi. “Coltivavo questo sogno – aveva raccontato -. Anni fa avrei voluto un pargoletto subito. Lei mi diceva ‘ni’, ‘no’, ‘forse’, e ora è successo che ho quarantadue anni. Questo discorso mi incupisce un po’. Non credo che diventeremo genitori, ma questo non vuol dire che non siamo una famiglia”.