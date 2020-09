Compleanno Harry, l’omaggio di Kate Middleton e William su Instagram

editato in: da

Harry compie 36 anni: gli auguri della Famiglia Reale su Instagram

Harry compie 36 anni, è nato infatti il 15 settembre 1984. Questo è il primo compleanno che festeggia dopo il divorzio dalla Famiglia Reale. Ma, nonostante la Megxit, Kate Middleton, William, Carlo, Camilla e la Regina Elisabetta non si sono dimenticati di lui e gli hanno inviato i loro auguri via Instagram.

Un omaggio del tutto inaspettato, visto che i rapporti tra la Famiglia Reale e Harry e Meghan Markle sono ancora tesi. E l’accordo milionario siglato dai Sussex con Netflix, di cui la Sovrana per altro non era stata informata in anticipo, non ha facilitato le relazioni. Anche perché ci si aspetta che dopo la biografia-scandalo, Finding freedom, che certo non metteva in bella luce William e Kate e il resto della Corte, Harry e Meghan potrebbero rilasciare interviste scottanti rivelando dettagli su Buckingham Palace non piacevoli. Tra l’altro si stima che ogni discorso pubblico dei Sussex valga circa un milione.

Comunque, almeno per un giorno i dissapori sono appianati. E se Harry festeggia il suo primo compleanno a Los Angeles, solo con Meghan Markle e Archie, i suoi augusti parenti inglesi hanno voluto fargli i loro auguri condividendo sui loro profili social ufficiali alcune foto del Principe.

William e Kate Middleton hanno pubblicato su Instagram una foto che li ritrae con Harry mentre si sfidano a una gara di corsa. I tre in passato partecipavano a molti eventi ufficiali insieme e il loro legame era molto forte. Il secondogenito di Carlo e Diana considerava la cognata come la sorella che non aveva mai avuto. Tra l’altro, c’è da sottolineare che nella foto scelta da Will e Kate, Meghan non è presente, una prova non troppo velata che i rapporti con Lady Markle sono del tutto interrotti. Il messaggio dei Duchi di Cambridge recita: “Tanti auguri di buon compleanno al Principe Harry”.

Carlo e Camilla invece hanno condiviso due foto di Harry, la prima lo ritrae sorridente e sereno, mentre la seconda risale a qualche anno fa ed è in compagnia di suo padre in un momento di grande sintonia, proprio quella armonia che sembra essersi perduta negli ultimi mesi. Sul profilo Instagram di Clarence House in molti notano quanto Harry sia cambiato negli ultimi tempi. Soprattutto in passato sorrideva molto più di oggi, sembra fosse più sereno. Scrive un follower: “Sorrideva così tanto, non può essere tutto falso! È così triste vederlo tanto cambiato. Speriamo veda queste foto e si renda conto di quanto sia sempre stato amato dalla sua famiglia”.

Anche Elisabetta ha omaggiato il nipote via social con un’immagine che vede la Regina e Harry chiacchierare amabilmente. Era il 2017, come precisa la didascalia. Meghan Markle era ancora lontana. Il messaggio recita: “Auguri di buon compleanno al Duca del Sussex”. Tra i commenti c’è chi si chiede perché Harry venga ancora chiamato coi titoli nobiliari di Duca e Principe. E subito qualcuno precisa che quelli restano, mentre non ci si può più rivolgere a lui con l’appellativo di “Sua altezza reale”.