Camila Giorgi è diventata mamma e sui social mostra la prima foto di Magnus Vangelis. Dietro il nome scelto per il piccolo c'è un significato davvero speciale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Camila Giorgi

Un’immagine in bianco e nero, poche parole e tutta l’emozione di un momento destinato a cambiare la vita. Camila Giorgi è diventata mamma e ha scelto ancora una volta i social per condividere con i suoi follower una delle gioie più grandi: la nascita del suo primo figlio, Magnus Vangelis, avuto dal marito Ignacio Pasutti.

Il bimbo è nato il 19 settembre e la prima foto pubblicata dalla neo mamma racconta la tenerezza di queste prime ore insieme. Nessun annuncio costruito o particolarmente elaborato: è bastato uno scatto delicato per presentare al mondo il nuovo arrivato e aprire un capitolo completamente nuovo nella vita dell’ex tennista che ha subito attirato l’attenzione di tutti proprio per la scelta di un nome molto particolare.

Camila Giorgi mamma: cosa significa il nome del figlio

La maternità di Camila Giorgi era iniziata pubblicamente diversi mesi fa: l’ex campionessa aveva infatti scelto una data decisamente romantica per annunciare la gravidanza, ovvero quella di San Valentino. Da quel momento aveva raccontato alcuni frammenti dell’attesa attraverso Instagram, senza rinunciare a mostrare quella parte di sé che per anni l’ha accompagnata sui campi di tutto il mondo.

Anche con il pancione, Camila aveva continuato ad allenarsi, condividendo video e immagini delle sue sessioni sportive. Un modo per mantenere vivo il rapporto con il tennis e con l’attività fisica anche durante la gravidanza, vissuta accanto al marito Ignacio Pasutti, tennista e allenatore argentino.

La nascita di Magnus arriva così al termine di mesi ricchi di cambiamenti per Giorgi, che negli ultimi anni ha progressivamente mostrato ai fan aspetti sempre più privati della sua vita, dal matrimonio alla gravidanza fino, adesso, alla maternità. Ma qual è il significato del nome Magnus Vangelis scelto da Camila per il suo bambino?

La scelta di questo nome così particolare infatti aveva subito incuriosito tutti visto che Magnus Vangelis è una combinazione decisamente particolare e lontana dai nomi più tradizionali. Camila aveva rivelato di averlo scelto insieme al marito, spiegando che dietro entrambi i nomi si nasconde un significato importante per la coppia. “Magnus l’ha scelto mio marito e Vangelis io”, aveva raccontato sui social, sottolineando come entrambi avessero per loro un valore speciale.

Magnus infatti è un nome di origine latina e significa letteralmente “grande”: Diffuso soprattutto nei Paesi del Nord Europa e nella tradizione scandinava, porta con sé un’idea di grandezza, forza e autorevolezza. Nel corso della storia è stato anche il nome di diversi sovrani norvegesi e svedesi.

Vangelis, invece, è un nome di origine greca, generalmente collegato a Evangelos, formato da elementi che rimandano al concetto di “buona notizia” o “lieto annuncio” dunque una scelta che, associata a Magnus, rende il nome del bambino ancora più evocativo. Due nomi diversi per origine e sonorità, ma entrambi carichi di significato e scelti separatamente da mamma e papà per comporre insieme l’identità del loro primo figlio.

Dal tennis alla maternità, la nuova vita di Camila Giorgi

Nata a Macerata il 30 dicembre 1991, Camila Giorgi ha costruito una carriera importante nel tennis internazionale. Ex numero 26 del ranking mondiale, è stata per cinque stagioni consecutive la migliore italiana nella classifica WTA e nel 2021 ha conquistato uno dei successi più prestigiosi della sua carriera vincendo il Canadian Open di Montreal.

Nel maggio 2024 aveva sorpreso tutti annunciando il ritiro dall’attività agonistica, dedicandosi successivamente anche alla moda e ai social e, nel 2025, il pubblico aveva avuto modo di conoscerla sotto una luce completamente diversa grazie alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, esperienza che l’aveva portata per la prima volta stabilmente nel mondo della televisione.

Il tennis, però, sembra essere rimasto nel suo cuore: Camila ha infatti annunciato l’intenzione di tornare nel circuito WTA nel 2027, dopo quasi tre anni lontana dalle competizioni ufficiali.

Prima di pensare al ritorno in campo, però, c’è un presente completamente nuovo da vivere ovvero quello di mamma. Con la nascita di Magnus Vangelis, Camila Giorgi comincia forse la sfida più emozionante della sua vita, questa volta senza racchetta tra le mani e con un piccolo compagno di viaggio al suo fianco.