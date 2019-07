Palinsesti Rai, Mara Venier nuovo show e Antonella Clerici fuori dai giochi

editato in: da

Palinsesti 2019-2020: le donne della Rai

Presentati i palinsesti Rai per la nuova stagione televisiva 2019-2010.

Mara Venier confermata a Domenica In che inizierà il prossimo 15 settembre. Per la presentatrice veneziana in programma anche un nuovo show da dicembre che si intitola La Porta dei sogni. Zia Mara ne aveva dato notizia su Instagram con un messaggio misterioso, annunciando che avrebbe avuto uno spazio in prima serata.

Confermate anche le indiscrezioni che avevano anticipato la presenza di Lorella Cuccarini al fianco di Alberto Matano a La Vita in Diretta che cambia così la coppia di conduttori. Francesca Fialdini prende le redini di A ruota libera, spazio interno da Domenica In, al posto di Cristina Parodi. Mentre Tiberio Timperi condurrà Uno Mattina in Famiglia nel weekend.

Vanessa Incontrada, che ha ottenuto un gradissimo successo ai Seat Music Awards, condurrà con Gigi D’Alessio Venti anni che siamo italiani, il venerdì sera. Simona Ventura invece sarà la voce narrante del Collegio, al posto di Giancarlo Magalli. Il presentatore resta comunque ben saldo ai Fatti Vostri e con lui ci sarà Roberta Morise.

Caterina Balivo torna con la seconda stagione di Vieni da Me ed Eleonora Daniele la rivedremo a Storie Italiane. Anche Elisa Isoardi è confermata alla Prova del Cuoco a cui sta già lavorando.

Non ce l’hanno fatta invece Antonella Clerici e Cristina Parodi. Antonellina è rimasta senza show, anche se le resta la conduzione della serata di Telethon a dicembre. La giornalista invece non è pervenuta, ma era nell’aria. Infatti, salutando il suo pubblico al termine della stagione, aveva lasciato poche speranze di un suo ritorno a A ruota libera.

La Clerici e la Parodi però non sembrano farsene un cruccio. Entrambe su Instagram pubblicano immagini delle loro vacanze. La prima si rilassa in piscina, mentre la seconda è appena tornata da un viaggio in Perù con la figlia Benedetta e ora trascorre un po’ di tempo con l’altra figlia, Angelica.

A prendersela invece sono i fan, soprattutto della Clerici. Sulla pagina social della presentatrice bionda scoppia la polemica per la sua esclusione:

Anto cara sono disgustata per come ti stanno trattando! Io lo so che stai con la tua famiglia che ti ama, ma non si trattano così le persone che hanno dato e fatto tanto! Ti bacio e ti auguro tanta felicità e amore.

E ancora:

Sei grande… Qui c’è uno scandalo in corso…. Essere messa da parte dalla Rai dopo tanti anni di onorato servizio…. Torna presto.

E poi:

Forse tu hai ostentato troppo questa tua felicità lontana dalla TV o forse ci sono incognito motivi. Tu cmq viviti Beata la tua vita dopo tanto onorato lavoro e tanto affetto da parte nostra. Consolati pensando che lavorano certe capre belanti che fanno pena

La decisione di mettere da parte la Clerici proprio non piace e su Instagram infuria la polemica.