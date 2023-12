Domenica In: “Mara Venier? Bisogna vedere che succederà”. Aria di cambiamento in Rai

Fonte: IPA Mara Venier

La prossima Domenica In è tutta da inventare. Parola di Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento daytime della Rai. Non è chiaro il futuro di Mara Venier, tornata al timone del programma nel 2018 dopo un lungo periodo lontana dalla tv di Stato. Un rientro col botto per la conduttrice che però da qualche tempo deve fare i conti con l’agguerrita concorrenza. Ogni domenica pomeriggio Canale 5 dà del filo da torcere a zia Mara con Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin, due show molto amati e seguiti dal pubblico italiano.

Cambia tutto a Domenica In: le parole del direttore Rai

“La prossima Domenica In è tutta da inventare”, ha dichiarato Angelo Mellone in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Per il direttore dell’intrattenimento daytime della Rai c’è bisogno di dare uno scossone a una parte del palinsesto Rai, senza alcun timore di andare a toccare anche i “mostri sacri” della rete, come appunto Mara Venier, presentatrice storica di Rai1. “Bisogna vedere che succederà con Mara Venier, che è una fuoriclasse”, ha infatti spiegato Mellone per poi aggiungere: “Il programma resiste ma la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. La domenica va ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti”.

Mellone ha inoltre voluto fare un bilancio, più che positivo, de La volta buona, il nuovo show Rai di Caterina Balivo che solo qualche mese fa è stato ampiamente criticato per gli ascolti flop (cresciuti però mese dopo mese): “È in crescita. Ogni mese registra un segno più, migliora siamo a 70 puntate su 200. Per costruire un programma competitivo ci vuole tempo, l’ascolto si rafforza, non sempre partire più bassi vuol dire che sia un flop. BellaMa’ con Pierluigi Diaco su Rai 2 va benissimo, cresce più di tutti, ha il suo pubblico; la svolta verso il varietà ha funzionato”, ha fatto sapere.

Mara Venier lascia Domenica In la prossima stagione?

Le dichiarazioni di Angelo Mellone hanno prontamente fatto il giro del web: Mara Venier è pronta a lasciare Domenica In? Più volte in passato la conduttrice veneziana ha mostrato una certa stanchezza e rimarcato che non condurrà ancora a lungo il suo programma più conosciuto, quello che le ha regalato l’appellativo di “signora della domenica”. La 73enne, però, sembra determinata a rimandare ancora una volta il suo pensionamento nonostante le richieste del marito, l’ex produttore cinematografico Nicola Carraro, che in diverse occasioni l’ha invitata a dedicarsi solo alla sua sfera più intima dopo aver avuto una carriera di tutto rispetto.

Dopo le parole di Angelo Mellone, il giornalista e critico televisivo Davide Maggio ha voluto interpellare direttamente Mara Venier sulla questione taggandola in una storia Instagram, a cui lei ha replicato senza problemi. Nel post si legge la domanda: “Mara Venier condurrà la prossima edizione di Domenica In?”.

E una risposta (seppure criptica) è arrivata proprio dalla diretta interessata, che ha ricondiviso la storia aggiungendo un cuore e una foto che la ritrae all’interno del famoso studio domenicale. Per ora, dunque, la Venier sembra propensa a non lasciare il suo posto in televisione ma la scelta definitiva sarà comunicata solo la prossima estate, quando verranno presentati i nuovi palinsesti tv.