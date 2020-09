Kate Middleton è un incanto. Ma non supera la prova degli scout

editato in: da

Kate Middleton, il perfetto look da scout

Kate Middleton in versione scout è nel suo elemento. La Duchessa di Cambridge si è divertita un mondo a giocare all’aria aperta con un gruppo di coccinelle e lupetti a Northolt, a ovest di Londra, intrattenendosi con loro perfino a tostare i marshmallows.

La visita di Kate coincide con la sua nomina a presidente degli Scout, titolo che condivide con il cugino della Regina, il Duca di Kent, in carica dal 1975. Lady Middleton è particolarmente legata all’Associazione, anche lei da piccola ne ha fatto parte. E poi, da quando è diventata moglie di William, ha seguito le loro attività partecipando a diversi eventi in veste di Duchessa di Cambridge.

Kate, che non ha mai nascosto la sua passione per la natura e i giochi all’aria aperta, ha dichiarato di essere estremamente felice per questo nuovo incarico: “Per molti bambini e giovani, gli scout hanno un ruolo fondamentale nello sviluppare quelle competenze di cui avranno bisogno nella loro vita da adulti”.

La Duchessa è arrivata al suo appuntamento nella migliore delle disposizioni. Oltre ad amare gli sport in generale e stare all’aria aperta, Kate è perfettamente a suo agio coi bambini. Per questo, ogni volta che i suoi impegni di Corte la portano a interagire con loro, è semplicemente raggiante.

Quindi, per lavorare al meglio coi piccoli scout, Lady Middleton ha pensato di indossare qualcosa di comodo e pratico e che allo stesso tempo la proteggesse dall’umidità del parco. Così, dopo l’abito in denim, eccola indossare una camicia azzurra, dei jeans neri di Massimo Dutti, scarponcini resistenti di Chloe e il suo adorato gilet, firmato Really Wild, dotato di ampie tasche (costo: 542 euro circa). E non poteva mancare al collo il fazzolettone o nodo, il caratteristico foulard degli scout. L’outfit non è originale: infatti, la Duchessa ha riciclato molti accessori indossati lo scorso anno, sempre durante un incontro con gli scout.

Kate ha presieduto un laboratorio di cartonaggio, ha aiutato ad arrostire i marshmallows svelando di esserne golosa, dato che non ha resistito a mangiarsene qualcuno. Lady Middleton ha poi ricevuto il Silver Wolf Award, il più alto riconoscimento degli scout. Ma quando il suo aeroplano di carta è caduto ha esclamato: “Non credo che otterrò il massimo dei voti”.