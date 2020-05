Dieta verde: fai il pieno di vitamine e dimagrisci

editato in: da

Le verdure a foglia verde sono delle preziose alleate della dieta sana. Ricche di vitamine, minerali e fibre, rappresentano un punto di riferimento importante per chi vuole perdere peso e proteggersi dalle malattie cardiache. Entrando nello specifico delle varie alternative che si possono portare in tavola, ricordiamo il cavolo.

Considerato tra le verdure più nutrienti al mondo, è ricco di vitamina C e vitamina K. Da non dimenticare è anche la presenza di antiossidanti come la luteina e il betacarotene. Se si ha intenzione di sfruttare al massimo i benefici del cavolo, è meglio consumarlo crudo. La cottura, infatti, può alterare la sua ricchezza nutrizionale.

Come non fare cenno ai benefici degli spinaci? Anche in questo caso, possiamo parlare di una sorprendente ricchezza in vitamine. Giusto per dare qualche numero, ricordiamo che 30 grammi di spinaci apportano il 56% circa della RDA di vitamina A.

Da non trascurare sono pure le barbabietole. Utilizzate in cucina da secoli, hanno foglie ricche di potassio, un minerale fondamentale per la salute cardiovascolare. Tornando alle vitamine, ricordiamo che poco più di 100 grammi di barbabietole apportano più del 200% della dose di vitamina A consigliata ogni giorno.

In una dieta con verdure a foglia verde non dovrebbe mancare la lattuga romana. Povera di calorie – sono solo 15 all’etto – come ricordato dagli esperti di SELFNutritionData è una fonte eccellente di vitamina A e vitamina K. Ricordiamo altresì che, a seguito di alcuni studi su modelli animali, è stata riscontrata una capacità della dieta a base di lattuga di ridurre i lipidi nel sangue.

Si potrebbe andare avanti ancora tanto a parlare delle verdure migliori da includere in una dieta verde! Doveroso è un cenno alla rucola. Inconfondibile con il suo sapore pepato, oltre ad essere una fonte di vitamina A e carotenoidi contiene vitamina B9, la cui assunzione è fondamentale per le donne in gravidanza e per quelle che cercano un bimbo.

Concludiamo parlando delle cime di rapa, che possono essere considerate tra le migliori fonti vegetali di calcio oltre che di vitamina A, vitamina C e vitamina K. Non c’è che dire: le verdure a foglia verde sono un concentrato di benefici e, in virtù della loro versatilità in cucina, possono essere utilizzate per condire deliziosi primi piatti o come contorno dei secondi. Prima di iniziare ad assumerle, per sicurezza è meglio consultare il proprio medico di fiducia.