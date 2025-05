Scopri come migliorare la salute del fegato con una dieta mirata: consigli pratici ed esempio di menù settimanale per combattere la steatosi epatica.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Fonte: iStock Tavola con alimenti ricchi di grassi

Conosciuta con il nome popolare di “fegato grasso”, la steatosi è una condizione caratterizzata dall’accumulo di grasso all’interno del tessuto epatico. Questa patologia può essere provocata da diversi fattori, tra cui sovrappeso, obesità, dieta ricca di grassi saturi e zuccheri, ma anche insulino-resistenza e abuso di alcol. Quando non trattata correttamente attraverso specifici protocolli alimentari, la steatosi può evolvere in forme di malattie epatiche più gravi, come la steatoepatite non alcolica (NASH), la cirrosi o l’insufficienza epatica. In questo articolo si cercherà di inquadrare al meglio la patologia, fornendo consigli per prevenire e gestire la steatosi in modo efficace. Verrà fornito anche un esempio pratico di menù settimanale utile per ritrovare il giusto benessere alimentare e aiutare il fegato a stare meglio.

Cos’è la steatosi?

La steatosi epatica è una condizione in cui si presenta un accumulo esagerato di grassi e, nello specifico di trigliceridi, all’interno degli epatociti (cellule che compongono il fegato), superando il 5% del peso dell’organo. La steatosi si divide principalmente in due forme:

(NAFLD), che è provocata da obesità, insulino-resistenza e cattiva alimentazione. Steatosi epatica alcolica (AFLD), che invece è provocata da l’abuso cronico di alcol

La steatosi è una malattia silente?

Sì, in oltre il 70% dei casi la steatosi epatica non provoca alcun sintomo evidente. Questo è uno dei motivi per il quale viene scoperta casualmente durante esami di routine, come ecografie addominali o analisi del sangue.

Quali sintomi possono manifestarsi con il tempo?

Quando la steatosi progredisce o si complica (es. steatoepatite, fibrosi, cirrosi), possono comparire sintomi come:

Senso di affaticamento persistente

Dolore o fastidio nel quadrante superiore destro dell’addome

Nausea , perdita dell’appetito

, perdita dell’appetito Alterazioni degli esami epatici (transaminasi elevate)

Nei casi più gravi: ittero, prurito, edemi, confusione mentale (segni di danno epatico avanzato)

Linee guida da seguire per il benessere del fegato:

Secondo gli esperti di medicina e nutrizione, una dieta per la steatosi epatica dovrebbe focalizzarsi su alcuni punti fondamentali:

Riduzione dell’apporto calorico: perdere peso gradualmente può aiutare a ridurre il grasso anche a livello del fegato. Limitazione dei grassi saturi e trans: presenti in alimenti fritti, prodotti da forno industriali e carni grasse o insaccati. Aumento del consumo di grassi insaturi (monoinsaturi e polinsaturi): come quelli presenti nell’olio d’oliva, nei semi e nel pesce azzurro. Preferenza per carboidrati complessi: come cereali integrali, legumi e verdure, limitando gli zuccheri semplici. In questo modo si aiuta a tenere sotto controllo la glicemia e i livelli di insulino-resistenza. Incremento dell’apporto di fibre: per migliorare la digestione e controllare i livelli di zucchero nel sangue. Evitare l’alcol: che può aggravare il danno epatico. Attività fisica regolare: almeno 30 minuti al giorno di esercizio moderato.

Esempio di menù settimanale per la steatosi epatica

Il seguente menù è basato sull’esperienza nutrizionale in merito alla gestione di casi di steatosi epatica di vario tipo. È sempre importante personalizzare la dieta in base alle proprie esigenze e consultare un professionista della salute prima di apportare cambiamenti significativi:

Lunedì

Colazione : Yogurt magro con fiocchi d’avena e frutti di bosco.

: Yogurt magro con fiocchi d’avena e frutti di bosco. Spuntino : Una mela.

: Una mela. Pranzo : Insalata di quinoa con verdure miste e ceci, condita con olio d’oliva.

: Insalata di quinoa con verdure miste e ceci, condita con olio d’oliva. Merenda : Yogurt di soia al naturale con miele e noci tritate.

: Yogurt di soia al naturale con miele e noci tritate. Cena: Filetto di salmone alla griglia con contorno di broccoli al vapore e una porzione di riso integrale.

Martedì

Colazione : Smoothie verde con spinaci, banana, latte di mandorla e semi di lino.

: Smoothie verde con spinaci, banana, latte di mandorla e semi di lino. Spuntino : Carote con hummus di ceci.

: Carote con hummus di ceci. Pranzo : Zuppa di lenticchie con verdure e una fetta di pane integrale.

: Zuppa di lenticchie con verdure e una fetta di pane integrale. Merenda : Un’arancia e una manciata di noci.

: Un’arancia e una manciata di noci. Cena: Petto di pollo in padella con spinaci saltati e patate dolci al forno.

Mercoledì

Colazione : Yogurt greco magro con muesli integrale e frutta fresca.

: Yogurt greco magro con muesli integrale e frutta fresca. Spuntino : Una manciata di mandorle non salate.

: Una manciata di mandorle non salate. Pranzo : Insalata di farro con verdure miste e fagioli neri.

: Insalata di farro con verdure miste e fagioli neri. Merenda : Smoothie di fragole e latte di mandorla.

: Smoothie di fragole e latte di mandorla. Cena: Filetto di merluzzo al forno con asparagi al vapore e una porzione di quinoa.

Giovedì

Colazione : Porridge di avena con banana a fette e una spolverata di cannella.

: Porridge di avena con banana a fette e una spolverata di cannella. Spuntino : Una fetta di pane integrale tostato con burro di arachidi naturale.

: Una fetta di pane integrale tostato con burro di arachidi naturale. Pranzo : Insalata di riso integrale con verdure fresche e tonno.

: Insalata di riso integrale con verdure fresche e tonno. Merenda : Yogurt greco magro con frutti di bosco.

: Yogurt greco magro con frutti di bosco. Cena: Tempeh saltato in padella con zucchine e couscous integrale.

Venerdì

Colazione : Smoothie di frutta e semi di chia.

: Smoothie di frutta e semi di chia. Spuntino : Una mela e una manciata di semi di zucca.

: Una mela e una manciata di semi di zucca. Pranzo : Zuppa di ceci con verdure e riso integrale.

: Zuppa di ceci con verdure e riso integrale. Merenda : Una pera e nocciole.

: Una pera e nocciole. Cena: Filetto di salmone al forno con spinaci al vapore al limone e patate dolci al forno.

Sabato

Colazione : Yogurt greco magro con muesli integrale e frutta fresca.

: Yogurt greco magro con muesli integrale e frutta fresca. Spuntino : Smoothie di lamponi e latte di mandorla.

: Smoothie di lamponi e latte di mandorla. Pranzo : Insalata di farro con verdure miste e fagioli cannellini.

: Insalata di farro con verdure miste e fagioli cannellini. Merenda : Yogurt greco magro con miele e noci tritate.

: Yogurt greco magro con miele e noci tritate. Cena: Tofu in agrodolce con asparagi al vapore e una porzione di quinoa.

Domenica

Colazione : Porridge di avena con frutti di bosco freschi e semi di chia.

: Porridge di avena con frutti di bosco freschi e semi di chia. Spuntino : Una pera.

: Una pera. Pranzo : Insalata di quinoa con verdure miste e ceci.

: Insalata di quinoa con verdure miste e ceci. Merenda : Yogurt greco magro con miele e noci tritate.

: Yogurt greco magro con miele e noci tritate. Cena: Merluzzo al pomodoro con broccoli al vapore e una porzione di riso integrale.

Cos’è la crema di Budwig?

Si tratta di una tipologia di colazione funzionale nata negli anni ’50 grazie alla biochimica tedesca Johanna Budwig, ed è oggi spesso consigliata da nutrizionisti in protocolli di alimentazione anti-infiammatoria, inclusi quelli per chi soffre di steatosi epatica.

Ingredienti (per 1 porzione)

Base proteica

100 g di yogurt greco magro (oppure 2 cucchiai di ricotta magra)

Oli e grassi buoni

1 cucchiaio di semi di lino macinati freschi (non interi, da frullare sul momento)

(non interi, da frullare sul momento) 1 cucchiaino di olio di semi di lino spremuto a freddo (facoltativo, ma utile per gli omega-3)

Cereali integrali

1 cucchiaio di fiocchi d’avena o grano saraceno macinato

Frutta fresca di stagione

1 frutto a scelta (es. mela, pera, kiwi, fragole, mirtilli)

Frutta secca

1 cucchiaio di mandorle o noci tritate (non salate)

Metodo di preparazione

Macinare i semi di lino con un macinacaffè o un frullatore potente: devono essere consumati subito per preservare gli omega-3 dal deterioramento. In una ciotola, mescola lo yogurt (o la ricotta) con l’olio di semi di lino fino a ottenere una crema omogenea. Aggiungi i cereali macinati, i semi di lino, il succo di limone e mescola bene. Incorpora la frutta fresca a pezzetti e la frutta secca tritata. Spolvera con cannella o aggiungi un filo di miele se desideri un gusto più dolce (opzionale) Lascia riposare qualche minuto per far assorbire bene i liquidi ai fiocchi e alle fibre.

Questa tipologia di colazione può essere inserita in modo quotidiano all’interno del proprio schema alimentare e fornire una base per iniziare a migliorare la salute del proprio fegato. Il protocollo alimentare deve essere stabilito insieme ad un medico o un nutrizionista, e se ritenuto fondamentale, deve essere accompagnato da integratori alimentari specifici o da farmaci.

