Gli (over) 40 sono i nuovi 20? Da Michelle Hunziker a Ilary Blasi, la rivincita delle “anta” (e delle single)

Fonte: IPA Michelle Hunziker e Ilary Blasi, amiche per la pelle

I quaranta sono davvero i nuovi venti? A guardare la tempra e il recente percorso vita (oltre che la bellezza) di alcune donne dello spettacolo sembrerebbe proprio di sì.

Michelle Hunziker, Ambra Angiolini e Ilary Blasi sono infatti solo alcuni dei volti noti del piccolo schermo che quest’anno sono state protagoniste di una vera e propria rinascita e hanno dimostrato che la vita può ricominciare anche (a oltre) quarant’anni e con uno o più divorzi alle spalle. E che il successo, proprio come l’amore, non ha età.

Michelle Hunziker, la futura (super) nonna

Il 24 gennaio 2023 Michelle Hunziker compie 46 anni; eppure, la showgirl di origini svizzere non perde un colpo e, anzi, la sua carriera sembra essere in perpetua ascesa.

Per la Hunziker 2022 non è iniziato, almeno dal punto di vista sentimentale, nel migliore dei modi: proprio il 19 gennaio la conduttrice e attrice ha annunciato la separazione con Tomaso Trussardi dopo 11 anni di relazione e 8 di matrimonio dal quale sono nate due bambine, Celeste (nel 2013) e Sole (nel 2015).

La fine della storia d’amore da favola con l’imprenditore non ha di certo (almeno all’apparenza) scalfito il sorriso di Michelle la quale a meno di un mese dall’addio al rampollo Trussardi – con il quale ha avuto qualche sporadico ritorno di fiamma – ha realizzato il sogno di condurre un one woman show tutto suo in prima serata su Canale 5.

Michelle Impossible, questo il titolo dello show Hunziker-centrico, è andato in onda a partire dal 16 febbraio 2022 per due mercoledì sera di seguito. Inutile dire che, complice la frizzantissima bravura della Hunziker, il programma ha avuto un enorme riscontro tanto che è stato riproposto più volte in replica e torna nel 2023 – sempre su Canale 5 – con una nuova edizione dal titolo Michelle Impossible & Friends.

Istrionica mattatrice del piccolo schermo, imprenditrice di successo grazie a un brand per la cura della persona che miete continui consensi, mamma super presente di ben tre figlie, Michelle Hunziker nel 2023 avrà anche il privilegio di diventare nonna: la maggiore delle sue figlie, Aurora Ramazzotti, è infatti incinta dello storico fidanzato Goffredo Cerza.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, per Michelle tutto sembra tacere al di là di qualche gossip che parla di fugaci rappacificazioni amorose con Trussardi ed Eros Ramazzotti e della breve liaison che la showgirl ha avuto con l’ex gieffino e ortopedico Giovanni Angiolini.

Fonte: IPA

Ilary Blasi: autoironia a gogo (aspettando l’Isola dei Famosi)

Si dice che chi si somiglia si piglia e nel caso di Michelle Hunziker e Ilary Blasi è proprio così. Le due bionde della tv sono infatti molto amiche e hanno trascorso insieme il lungo ponte dell’Immacolata nell’esclusiva Saint Moritz.

D’altronde Michelle e Ilary, oltre a essere colleghe, hanno anche avuto in comune un 2022 non proprio fortunato in amore. Ilary, infatti, ha annunciato di comune accordo con Francesco Totti la fine del loro matrimonio proprio l’11 luglio dell’anno appena trascorso dopo aver, solo qualche mese prima, negato pubblicamente una crisi per amore dei figli.

La notizia della rottura definitiva di una delle love story più seguite degli ultimi vent’anni ha aperto un gigantesco vaso di Pandora svelando retroscena, ben poco romantici, della coppia: tra tradimenti vari ed eventuali – e recidivi – da parte di entrambi gli ex, Rolex e borse rubate per dispetto e liti per la divisione dei tantissimi beni.

Ilary, 42 anni ad aprile 2022, ha avuto però la capacità di ironizzare su una situazione che per lei non deve essere stata facile: ed è già storia delle cronache rosa il suo ironico video davanti alla vetrina di Rolex in cui finge di essere tentata di rubarli.

Durante questi mesi, mentre Francesco Totti ha iniziato la sua nuova vita al fianco di Noemi Bocchi che da tempo era la sua amante, Ilary ha sfoggiato sui social il suo miglior sorriso fino a che, qualche settimana fa, non si è scoperto che anche lei ha riaperto il cuore all’imprenditore Bastian.

Se il cuore di Ilary ha ricominciato a battere (e anche forte, secondo un’amica) la carriera della presentatrice non sembra aver accusato nessuna battuta d’arresto: la Blasi, infatti, è pronta a tornare al timone dell’Isola dei Famosi 2023!

La boomerissima Alessia Marcuzzi: 50 e non sentirli

Un’altra effervescente bionda della tv, Alessia Marcuzzi, a novembre scorso ha compiuto cinquant’anni e solo un paio di mesi prima di aver raggiunto questo traguardo la showgirl aveva annunciato la separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi, dopo un matrimonio durato otto anni.

Single e felice, oggi la Marcuzzi sembra aver messo da parte la propria vita privata per dedicare tutta sé stessa al programma che dal 10 gennaio prossimo esordirà su Rai2: Boomerissima.

Bomerissima non segna solo il ritorno in Rai della Marcuzzi, annunciato ufficialmente a inizio stagione televisiva, ma segna anche l’esordio dell’ex Iena come autrice di un format che vedrà scontrarsi generazioni diverse e diversi decenni a suon di musica, balletti e ospiti specialissimi.

Alessia, come si può percepire dalle sue stories, sta mettendo anima e corpo in questo programma dove si esibirà, su coreografie di Luca Tommassini, in balli che (almeno dalle prove) sembrano decisamente coreografici.

Ambra Angiolini, la rivincita di T’appartengo e dell’eterna teenager anni ‘90

Compie 46 anni nel 2023 (e più precisamente ad aprile) anche Ambra Angiolini. Come le sue bellissime colleghe, Ambra è reduce da una separazione dolorosa (quella con Massimiliano Allegri, avvenuta a fine 2021) alla quale ha reagito puntando tutto su se stessa.

Polemiche sulla sua abitazione in affitto a parte, Ambra infatti ha continuato a lavorare come attrice di fiction, serie tv e come conduttrice radiofonica ma soprattutto è tornata in pompa magna sul piccolo schermo dove è stata una perfetta giudice di X Factor 2022 (benché non proprio tutti credessero in lei).

Tra vere (e presunte) liaison con Francesco Scianna e Gianluca Grignani, Ambra ha riconquistato il suo ruolo di icona anni ’90 a suon di look stellari e di performance che non solo hanno celebrato la professionista dell’intrattenimento che è ma anche la ragazza di Non è la Rai che è stata.

La sua esibizione sulle note di T’appartengo che la Angiolini ha regalato al pubblico del talent è da annoverare tra gli indimenticabili momenti da piccolo schermo del 2022: dopo la performance, in una manciata di ore il brano uscito nel 1994 è tornato ai vertici di tutte le classifiche e si è tramutato (in linea con i tempi) in un tormentone social – con tanto di balletto da reel e TikTok annesso – senza precedenti.

Il fenomeno T’appartengo, e soprattutto il fenomeno Ambra, è la dimostrazione che non va mai rinnegato ciò che si è stati e soprattutto che, anche e soprattutto 46 anni quasi suonati, bisogna sempre tenere da conto l’adolescente che è dentro di noi perché può sorprenderci (e sorprendere) ancora.