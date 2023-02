Sanremo 2023, Gianni Morandi maratoneta entra di corsa. A ritmo di Måneskin

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look del 10 febbraio, quarta serata: Elodie audace e sensuale

La serata delle cover si apre con un’immagine emblematica: Gianni Morandi ha raggiunto il palco del Teatro Ariston vestito da maratoneta e sulle note di Zitti e buoni. Il segnale è chiaro: questa sera ci sarà da correre. Amadeus, dopotutto, è sembrato prontissimo. Elegante e sempre impeccabile nella sua giacca tutta d’oro, il conduttore e direttore artistico non ha potuto fare a meno di accoglierlo con il suo solito entusiasmo.

Il premio a Peppino di Capri

È uno dei grandi della nostra musica e, nella serata delle cover, è stato ospite per ritirare il meritatissimo premio alla carriera. Champagne, cantata al pianoforte con semplicità e con un velo di emozione, ha commosso l’intero teatro. Dopotutto, questo è il senso della nostra musica: unire tutti con la melodia, il trasporto e la bellezza delle nostre parole.

Il suo intervento era atteso per la terza serata, quella del 9 febbraio, ma un brusco abbassamento di voce gli ha impedito di essere presente. Promessa mantenuta: Peppino Di Capri non ha mancato all’appuntamento, per un premio a suggello della sua lunga carriera e ottenuto dalle mani del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri. Dopotutto, quel palco lui lo conosce bene: è infatti il record man di presenze, con 15 partecipazioni all’attivo.

“Nati ai bordi di periferia”: Ramazzotti e Ultimo emozionano

Sono passati 37 anni. Eros Ramazzotti torna sul palco del Festival di Sanremo dopo quella vittoria incredibile, sulla quale in pochi avrebbero scommesso, e scende le scale dell’Ariston accompagnato al pianoforte da Ultimo. Un ragazzo che potrebbe essere suo figlio (è coetaneo della sua primogenita Aurora) e che è sulla giusta strada per diventare uno dei grandi della nostra musica.

Il duetto, attesissimo, era stato anticipato da una foto che Ultimo aveva postato sui social. A corredo dell’immagine, una didascalia che non ha bisogno di spiegazioni: “Nati ai bordi di periferia”. La periferia della loro città, Roma, della quale si portano addosso le fragilità e la bellezza che hanno impressa nella loro voce. Straordinari.

In aggiornamento