Sanremo 2022, i Coma_Cose saltano il Festival: perché e chi li sostituisce

Avrebbero dovuto essere tra gli ospiti della terza serata, ma anche loro hanno dato forfait: i Coma_Cose salteranno il Festival di Sanremo, ma a malincuore. Il duo, dopo il successo dello scorso anno con il brano Fiamme Negli Occhi, non potrà esibirsi alle 72esima edizione della kermesse. Il perché è presto detto: i due artisti sono risultati positivi al Covid.

Sanremo, i Coma_Cose non saranno al Festival

Che sarebbe stata un’edizione all’insegna degli imprevisti era già noto: lo spauracchio del Covid ha infatti condizionato l’organizzazione del Festival fin dalle prime battute, e sta continuando a presentare diversi contrattempi.

Amadeus li aveva voluti con sé anche in questa nuova avventura, a bordo della nave Costa Toscana, con altri importanti ospiti della scorsa edizione della kermesse musicale. Ma i Coma_Cose non potranno presenziare alla 72esima edizione del Festival.

Il duo formato da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano) è infatti sono risultati positivi al Covid-19, dopo un tampone di controllo a poche ore dalla conferma della loro presenza a bordo della nave musicale.

Le loro condizioni di salute per fortuna non destano particolari preoccupazioni al momento: i Coma_Cose – che fanno coppia anche nella vita – non presentano sintomi, ma sono, com’è ovvio, impossibilitati a prendere parte agli eventi di Sanremo 2022, costretti ad osservare l’isolamento obbligatorio.

Come Colapesce e Dimartino, Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, Orietta Berti e Rovazzi, anche il duo era atteso sulla nave Costa Toscana voluta come palco galleggiante, con eventi e collegamenti in diretta su Rai 1 durante le serate della gara.

“Essere percepiti come una delle cose belle del Festival, in ottima compagnia peraltro, fa piacere. Ci appuntiamo questa medaglietta al petto perché significa che è andata bene, che qualcosa è rimasto“, aveva dichiarato Lama a Bresciaoggi.it proprio nelle scorse ore, quando ancora non si conosceva l’esito del tampone.

Una rinuncia davvero sofferta per il duo, che sperano di poter tornare presto sul palco dell’Ariston: “Un giorno ci piacerebbe tornare per un terzo Festival «normale», col pubblico, senza Covid nei paraggi”.

Coma_Cose, chi li sostituirà

Il duo artistico, che ha partecipato alla competizione lo scorso anno con il brano Fiamme Negli Occhi, sarebbe dovuto intervenire con una performance nel corso della seconda serata di giovedì 3 febbraio, in collegamento con la nave Costa Toscana di Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Purtroppo a causa della positività al Covid non potranno esibirsi come i colleghi che nelle scorse serate hanno animato il palco galleggiante del Festival di Sanremo. Al loro posto arriverà Gaia, come annunciato in conferenza stampa dal vice direttore di Rai 1 Claudio Fasulo, parlando del terzo appuntamento della manifestazione.

“Grandi ospiti a partire da Cesare Cremonini, Roberto Saviano, Anna Valle, la carabiniera Martina Pigliapoco che ha salvato una donna dal suicidio, con Amadeus avremo modo di raccontare questa storia importante”, ha detto ai giornalisti. Poi l’annuncio dell’assenza del duo e il conseguente cambio di programma: “Sulla nave con Orietta Berti e Rovazzi ci sarà Gaia, non i Coma_Cose perché sono positivi”.