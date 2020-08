Letizia di Spagna, vacanze finite. E Juan Carlos si trasferisce negli Emirati

editato in: da

Letizia di Spagna, l’oufit per le vacanze che sta bene a tutte

Vacanze al termine per Letizia di Spagna: l’altezza reale ha alloggiato dal 7 agosto 2020 nell’incantevole isola di Maiorca, insieme al Re Felipe e alle loro due splendide figlie Leonor e Sofia, per prendersi un momento di pausa dopo la notizia dell’esilio di Juan Carlos.

Con loro era presente anche la Regina Sofia, unita adesso più che mai con la nuora dopo anni di screzi: le due donne di corte hanno deciso di porre fine ai loro contrasti, per affrontare al meglio la nuova spinosa situazione nella quale la famiglia reale è stata catapultata.

L’esilio dell’ex monarca Juan Carlos, infatti, ha portato non ben pochi problemi ai Borboni di Spagna, che hanno dovuto porre rimedio agli scandali del precedente Re.

Non a caso, perfino in vacanza Letizia, Sofia e Felipe hanno continuato a occuparsi dei loro impegni ufficiali, incontrando le autorità locali delle isole Baleari per sostenere il turismo, i progetti di interesse sociale e la cultura del posto.

Per i reali, dunque, non è stata propriamente una vacanza all’insegna del relax: secondo il tabloid El Pais, in soli 10 giorni Felipe VI, Letizia e Sofia hanno preso parte a diverse funzioni a Maiorca, Minorca e Ibiza.

Inoltre il Capo dello Stato (ovvero Felipe) ha ricevuto in udienza il Primo Ministro Pedro Sánchez, che ha insistito nel rendere pubblico il luogo in cui si trovava Juan Carlos I.

In questo modo, poco dopo è stato annunciato che l’ex Re si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti il 3 agosto 2020, senza specificare per quanto tempo Juan rimarrà nei pressi del Golfo Persico, tanto meno se sarà questa la destinazione finale per il suo allontanamento dalla Spagna.

Finisce così un mistero che ha messo a disagio l’intera famiglia reale, che ha dovuto tenere testa alta agli scandali nei quali proprio Juan è stato coinvolto.

Una volta ritornata a Madrid, anche Letizia dovrà mettersi in gioco molto di più di quanto non abbia fatto fin ora: i suoi appuntamenti ufficiali aumenteranno e molta più pressione sarà sulle sue spalle, eppure si è ben fiduciosi che la moglie di Felipe possa portare a termine tutti i suoi impegni, con la classe che l’ha sempre contraddistinta.