Harry e William in guerra: il retroscena sulla telefonata e Meghan Markle

Una telefonata (per Meghan Markle) e una lite furiosa fra Harry e William. Spunta un retroscena sulla discussione che avrebbe portato i figli di Lady Diana ad allontanarsi inesorabilmente. A svelarlo è Robert Lacey, giornalista ed esperto della famiglia reale, in un nuovo libro.

Secondo l’autore del libro, William e Harry avrebbero iniziato a separarsi nel 2018 dopo una discussione piuttosto accesa. Lo scontro sarebbe avvenuto nell’autunno di quell’anno per via di Meghan Markle con Harry che, per difendere l’ex attrice, avrebbe attaccato il telefono in faccia al duca di Cambridge. Tutto sarebbe nato da una mail ufficiale in cui Meghan veniva accusata di comportarsi in “modo prepotente con il personale di palazzo”. A inviarla sarebbe stato Jason Knauf, il segretario addetto alle comunicazioni dei Cambridge e dei Sussex.

Simon Case, segretaria di William, avrebbe informato lui e Kate Middleton della mail e delle accuse nei confronti di Meghan Markle. Il primogenito di Diana dunque avrebbe deciso di chiamare il fratello per chiarire la situazione, ma lui si sarebbe arrabbiato.

“William sospettava che Meghan fosse ostile al sistema reale”, si legge nel libro. Non solo: secondo Lacey, temeva anche che la Markle si sarebbe trasferita negli Stati Uniti lasciando la Corte. “Meghan avrebbe interpretato la vittima, ma in realtà era lei la prepotente”, spiega il giornalista.

“Sentiva che Meghan gli stava rubando il suo amato fratello – si legge – […] Si sentiva tradito e ferito dai suoi comportamenti”. Anche Kate Middleton avrebbe preso posizione, cercando di proteggere Harry. “Era stata diffidente nei confronti di Meghan fin dall’inizio”, svela il giornalista. Da qui sarebbe nata una discussione molto dura fra i fratelli: da una parte William, deciso a difendere la Corona e preoccupato per Harry, dall’altra il secondogenito di Diana, pronto a tutto per stare accanto a Meghan e accecato dall’amore nei suoi confronti.

I fratelli si sarebbero scontrati al telefono, sotto gli occhi, probabilmente, di una Kate Middleton molto preoccupata. Harry avrebbe difeso Meghan durante la litigata, smentendo categoricamente le accuse di essere prepotente nei confronti dello staff di Corte. Da quel momento nulla sarebbe stato più lo stesso e i fratelli si sarebbero allontanati sempre di più, sino alla rottura definitiva, con l’intervista a Oprah Winfrey e le parole riservate a William da Harry.