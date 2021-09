Harry e Meghan battezzano Lilibet: la rottura con la Regina è definitiva

editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

La cerimonia sarebbe dovuta avvenire a Windsor, di fronte agli occhi della Regina e per volere di Meghan. A quanto pare, però, il ritorno a Londra non è solo lontano ma è anche escluso. Secondo gli insider, infatti, i Sussex avrebbero già celebrato il battesimo di Lilibet, quello che avrebbe dovuto sancire un riavvicinamento con Elisabetta e con l’intera famiglia reale.

Dopotutto, l’età raggiunta dalla secondogenita di Harry suggerisce proprio il fatto che abbia già ricevuto le acqua battesimali e a poco più di tre mesi. Questa era stata la scelta dei neo-genitori per Archie, che aveva ricevuto il suo primo sacramento nel luglio del 2019. Tutto fa quindi presupporre che tutto sia già avvenuto e senza la presenza della monarchia inglese.

A rincarare la dose, ci hanno pensato anche Molly Mulshine e Christina Garibaldi del podcast Royally Us, che hanno escluso categoricamente il ritorno in patria di Harry con la famiglia. Il Principe era però atteso dal fratello William per una nuova cerimonia che riguarda la memoria della madre Diana, la seconda dopo quella che si è tenuta a luglio 2021.

Harry e Meghan, comunque, non sono soliti ai grandi annunci. Non si sono infatti viste foto della cerimonia (e neanche di un accenno a essa) né tantomeno la Markle è comparsa sui social per fare qualche dichiarazione in merito. La cerimonia potrebbe già essersi svolta in forma privata, a porte chiuse e lontano dal clamore del gossip che sembrano voler evitare da tempo.

Eppure, i segni di distensione sembrava che ci fossero tutti. A cominciare dalla scelta del nome della bambina che è un omaggio alla Regina e alla madre di Harry. I reali si erano mossi anche per gli auguri alla coppia, ma nessuno di loro ha ancora visto il volto di Lili ed è da anni che non vedono il piccolo Archie.

Il mancato evento a Londra potrebbe quindi rappresentare la rottura definitiva tra Harry e la famiglia reale, anche se – forse – nel cuore della Regina è ancora viva la speranza di vedere suo nipote fare ritorno a casa, magari anche prima del Giubileo per il quale è stato invitato con un certo anticipo.