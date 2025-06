Matrimoni vip 2025, chi si sposa quest’estate

Un gran numero di vip, italiani e internazionali, ha in programma di sposarsi. In molti casi, però, le date non sono state annunciate e le nozze rinviate: ecco la situazione

Fonte: IPA Laura Freddi è pronta al matrimonio ma ha dovuto rinviarlo ancora una volta: si terrà a novembre 2025

Il 2025 si rivela essere un anno colmo d’amore. Non mancano all’appello numerosi matrimoni Vip per la prossima estate. Si parla di personaggi celebri in Italia e su scala internazionale. Vediamo nel dettaglio di chi stiamo parlando.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Iniziamo subito con un piccolo caso. Sappiamo che Goffredo Cerza ha fatto la proposta di matrimonio ad Aurora Ramazzotti. Un grande amore, il loro, che ha già dato un frutto splendido: il piccolo Cesare.

La coppia, che convive ormai da un po’, è pronta a quest’altro grande salto. Organizzare un evento del genere, soprattutto quando si è così in vista, può essere però molto faticoso. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker se n’è resa conto e infatti ha preso tempo.

Nonostante in molti riportino come le nozze si celebreranno nell’estate 2025, la verità è che il matrimonio è previsto per il 2026, anno in cui Aurora compirà 30 anni. Lo ha dichiarato la diretta interessata e alla futura sposa c’è da credere.

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile

Altra storia complicata, quella tra Rebecca Staffelli e Alessandro Basile. La relazione va a gonfie vele ma questo matrimonio, per ora, sembra non s’ha da fare. Nel 2020 lei aveva accettato con gioia la proposta ma poi i due erano stati costretti a rinviare la data a causa del Covid.

In seguito, ha rivelato la mamma di lei, la ristrutturazione della casa dove attualmente convivono ha avuto la precedenza. Impossibile pensare di fare tutto insieme, nell’arco di pochi mesi. Per quanto si parli di loro come futuri sposti nell’estate 2025, dunque, la cosa non sembra probabile.

Laura Freddi e Leonardo D’Amico

Entro il 2025 il matrimonio tra Laura Freddi e Leonardo D’Amico si farà. Lo ha confermato lei mesi fa, al netto di una precisazione. Lei parla di queste nozze dal 2019 e, nonostante la relazione con il fisioterapista, padre della figlia Ginevra, vada a gonfie vele, la fede al dito ancora manca.

Ci sono stati svariati motivi per rinviare e l’ultimo ha spostato la data da settembre a novembre. Il motivo? Il programma un po’ a sorpresa di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle. Quest’ultimo è stato però cancellato in anticipo e, chi sa, le nozze potrebbero essere anticipate nuovamente.

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli

Chi l’ha detto che a Uomini e Donne si formano soltanto coppie finte e a caccia di visibilità? Le cose tra Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli proseguono alla grande e il matrimonio è dietro l’angolo.

Pochi giorni fa, su Instagram, hanno anche svelato d’aver dato seguito alla cerimonia della promessa, svelando la data del loro matrimonio: 27 luglio 2025. “Oggi ci siamo promessi amore eterno. Siamo ufficialmente promessi sposi. Tra meno di due mesi torneremo qui in abiti nuziali. Presto marito e moglie”.

Vip internazionali, chi si sposa nell’estate 2025

Sappiamo per certo che Jeff Bezos sposerà Lauren Sanchez tra pochi giorni. Una notizia che vede l’Italia protagonista. Il creatore di Amazon, infatti, ha scelto Venezia per la cerimonia, invitando uno stuolo enorme di Vip. Yacht, alberghi di lusso prenotati e una porzione della laguna riservata. Il tutto per una festa della durata di tre giorni, dal 24 al 26 giugno.

Grande attesa per il matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco, che però non ha ancora una data ufficiale. I due diventeranno moglie e marito ma non hanno ancora annunciato il periodo della cerimonia.

A contendere loro lo scettro di coppia più attesa all’altare ci sono Tom Holland e Zendaya. I due sono impegnatissimi e per il grande giorno potrebbe essere necessario attendere il 2026. Detto ciò, questa è sia una bella che una cattiva notizia. I due giovani attori hanno infatti spiegato che, una volta nati i loro figli, potrebbero decidere di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, forse per sempre.

Che dire, infine, di Lady Gaga e Michael Polansky. I due non hanno offerto a fan e stampa una data ufficiale. Hanno però parlato della loro preferenza per un matrimonio in estate. Sappiamo che la popstar ha optato per una pausa dal suo lungo tour a giugno e, dunque, in questo mese di vuoto potrebbe trovare spazio il gran giorno nella Napa Valley.