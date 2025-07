Giovanni Conversano, ex tronista di U&D, le nozze con Giada dopo 15 anni di amore

IPA Giovanni Conversano si è sposato con Giada Pezzaioli

Dopo 15 anni d’amore, Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli hanno detto il fatidico sì. L’ex volto di Uomini e Donne e la sua compagna si sono sposati sabato 26 luglio 2025 con una cerimonia da sogno in Puglia, circondati dall’affetto di amici e parenti.

Una storia che dura da oltre un decennio, fatta di grande complicità. E il matrimonio è arrivato come la ciliegina sulla torta di un amore che ha saputo crescere nel tempo, superando insieme le sfide dei primi anni.

Giovanni Conversano e Giada, il matrimonio in Puglia

Fiori d’arancio per Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli. L’imprenditore ed ex volto di Uomini e Donne, un tempo legato a Serena Enardu, è convolato a nozze con la sua storica compagna Giada nella meravigliosa cornice pugliese, sua terra d’origine.

I due, fidanzati da 15 anni, hanno coronato il loro sogno d’amore una bellissima cerimonia nella Basilica di Santa Croce, a Lecce. Un sogno diventato realtà che apre un nuovo capitolo del loro amore, già molto felice dopo la nascita dei loro due bambini: Enea, nato nel 2017, e Ambra, nata nel 2021.

Nel corso della giornata Giada è apparsa raggiante: dalle foto e dai video pubblicati sui social, la sposa è arrivata all’altare con un abito vaporoso firmato Atelier Emé, impreziosito da pizzi, dettagli floreali, trasparenze, e un vertiginoso scollo a cuore.

Dopo la cerimonia, la festa è proseguita alla Masseria Corsano, tra luci soffuse, fiori, musica e tante emozioni all’aria aperta. Tra le chicche della giornata anche un live painting, che ha aggiunto un tocco artistico e originale al ricevimento.

Giovanni Conversano, la storia d’amore con Giada Pezzaioli

Giovanni e Giada si sono conosciuti in un momento particolare delle loro vite: lui era già noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, lei aveva appena 16 anni.

La loro relazione fece subito scalpore, soprattutto per la differenza d’età — Giovanni aveva 31 anni — e in molti non credevano che sarebbe durata. E invece, quindici anni dopo, eccoli qui: più uniti che mai.

A ricordare quei momenti è stato lo stesso Giovanni, pochi giorni prima delle nozze, con un post sui social che ha emozionato moltissime persone. “Questa foto racconta molto di noi. Io e te, appena fidanzati. Una foto provocatoria. Io 31 anni, tu 16. In pochi credevano in noi. Solo io e te, fin da subito.”

Una relazione che ha dovuto fare i conti con pregiudizi, distanze e difficoltà, ma che ha sempre trovato la forza di andare avanti. “La vita ha incrociato le nostre strade. Questa è la dimostrazione che non c’è un tempo, non c’è un’età, non c’è un ordine. Chi cerca la linearità alla fine viene sopraffatto dalle circostanze, dalla vita, o vive la vita di qualcun altro, una sofferenza devastante per la mente e per il corpo. Siamo andati per la nostra strada” ha scritto lui “troppo veri, troppo genuini, troppo uniti: valori scomodi per chi vive nella solitudine”.

“Abbiamo costruito tutto da zero, da soli, parlo del nostro amore, perché tutto il resto è solo una conseguenza dell’amore” spiega Giovanni.

Un amore che oggi si è trasformato in una famiglia e che, dopo 15 anni, ha trovato la sua consacrazione nel giorno più bello: “Suggelleremo con il ‘Sì lo voglio’ qualcosa che in realtà esiste da 15 anni. E per noi che abbiamo una profonda cultura cattolica, praticante, è lo spazio autentico dove celebrare l’amore eterno!”