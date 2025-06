Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sposi, l’abito da sogno e la romantica location

Fonte: Getty Images Federica Calemme e Gianmarco Antinolfi

Sabato 7 giugno è stato un grande giorno per Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. I due piccioncini, conosciuti e innamoratisi nella casa del Grande Fratello Vip, sono convolati a nozze dopo la romantica proposta di matrimonio in Grecia. La cerimonia non è stata da meno, e da favola era anche l’abito della sposa, così come testimoniato dalle foto condivise da alcuni ospiti vip.

Il matrimonio di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi

“È incredibile pensare che tra poco saremo ufficialmente marito e moglie”, aveva scritto, qualche tempo fa, Federica Calemme su Instagram. Eppure, il grande giorno e arrivato e l’influencer ha ufficialmente detto sì al suo grande amore, l’imprenditore e noto personaggio televisivo Gianmaria Antinolfi. Il loro è stato un matrimonio sfarzoso e all’insegna del romanticismo, che già comincia a essere documentato sui social.

Le prime immagini mostrano gli sposini appena usciti dalla chiesa, pronti a essere sommersi dal riso lanciato dagli invitati, così come da tradizione. A far da cornice al dolce momento un grande arco di rose bianche, gli stessi fiori che compongono il candido bouquet della sposa. Gianmarco è elegantissimo con indosso un classico smoking scuro, con cravatta di seta, fiore all’occhiello e scarpe in vernice.

Gli occhi, però, erano tutti su Federica, che ha sfoggiato un romantico e sensuale abito interamente in pizzo. Un tubino senza maniche, composto da un corpetto e da una gonna a sirena, tutto in un effetto vedo non vedo. A impreziosire il vestito, un collarino e dei lunghi guanti nello stesso pizzo chiaro. I capelli sono raccolti in uno chignon ben pettinato, con l’immancabile velo a sfiorare il piccolo strascico.

La cerimonia si è tenuta nella Costiera Sorrentina, vicino al mare. Federica è arrivata al braccio del padre Salvatore, felice e visibilmente commosso. Tra gli invitati non mancano personaggi del mondo dello spettacolo come Giulia Cavaglià e Antonella Fiordelisi, anche lei ex gieffina e molto amica della coppia, che ha celebrato anche sul web con alcuni teneri scatti dalle celebrazioni.

L’amore nato al Gf Vip

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono conosciuti nel 2021, quando entrambi erano concorrenti del Gf Vip. All’interno del reality si erano promessi di non lasciarsi a gioco finito, e così, chiusosi alle spalle la porta rossa, Gianmarco è tornato a Napoli per continuare a stare vicino alla sua bella. La scorsa estate la proposta di matrimonio in Grecia, nella suggestiva isola di Mykonos. E adesso, a quattro anni dal primo incontro, è arrivato il loro giorno più bello.

I due aveva raccontato il loro amore, in grado di sopravvivere anche lontano dai riflettori, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. “Federica è una ragazza di una semplicità, un’onestà, una naturalezza incredibili. Se lei fosse entrata in casa prima, io avrei avuto occhi solo per lei, avrei scelto lei subito”: così l’imprenditore, ex flirt di Belen Rodriguez, ha ricordato il primo incontro. Mentre l’influencer afferma di essere stata colpita dai “suoi modi, il suo lato tenero, è molto affettuoso”.