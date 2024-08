Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sposano: l’annuncio della coppia nata al GF

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: Getty Images Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sposano dopo tre anni di amore, nato sotto le telecamere della casa del Grande Fratello Vip 6, che è stata mandata in onda nella stagione televisiva 2021/2022. All’interno della casa più spiata d’Italia i due concorrenti hanno stretto un legame così solido da portarli, a distanza di anni, alla soglia dell’altare o, almeno, così sembrerebbe dopo che l’ex gieffina ha postato la foto di un magnifico anello di fidanzamento, che le avrebbe regalato il fidanzato.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, infatti, si trovano in vacanza in Grecia e, in particolare, nell’Isola di Milos, già da qualche giorno e, dal meraviglioso luogo di vacanza, hanno condiviso diversi scatti pieni d’amore e di panorami mozzafiato, che avrebbero fatto da sfondo alla proposta di matrimonio dell’imprenditore.

Federica Calemme, lo scatto dell’anello di fidanzamento

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono noti ai telespettatori televisivi di Mediaset per la loro partecipazione a una fortunata edizione del Grande Fratello Vip. L’imprenditore, all’epoca, era balzato agli onori della cronaca rosa per un presunto flirt con Belen Rodriguez, la modella, invece, era stata protagonista di diverse trasmissioni televisive, oltre alla sua partecipazione all’edizione del 2017 di Miss Italia.

Malgrado, nel corso di quell’edizione, a Gianmaria Antinolfi vennero attribuiti diversi legami di natura amorosa, come un possibile riavvicinamento alla sua ex fidanzata, Soleil Sorge, l’imprenditore venne colpito davvero solo da Federica Calemme che, adesso, a quanto pare, avrebbe deciso, adesso, di sposare.

L’ex gieffina, infatti, ha condiviso nelle sue Instagram stories il primo piano di un anello di fidanzamento, che si trova al suo anulare sinistro, taggando nel contenuto social il fidanzato e accompagnando tutto con un cuoricino rosso. Il prezioso gioiello, in oro bianco, era sormontato da un lucente diamante a forma di rombo. La foto, in seguito, è stata condivisa anche da Gianmaria Antinolfi sul suo personale profilo social.

I due, quindi, avrebbero deciso di convolare a nozze, per coronare un amore che li lega da tanto tempo e, probabilmente, comunicheranno presto i dettagli di questo giorno importante a tutti i loro sostenitori.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, le vacanze in Grecia

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme stanno vivendo una meravigliosa vacanza d’amore in Grecia e, da allora, i due hanno condiviso diversi contenuti digitali di questi momenti magnifici, che stanno condividendo. L’ex gieffina, infatti, ha postato una foto della coppia al tramonto e, in seguito, degli scatti in bikini beije e cappello di maglia, sulle tipiche rocce bianche dell’isola greca.

Non mancano, nel profilo dei due fidanzati, neanche gli scatti di scorci magnifici del posto di villeggiatura, con le piccole viuzze e le case bianche con affaccio direttamente sul mare.

In delle foto, in particolare, Federica Calemme si è mostrata con un abito lungo trasparente, molto seducente, che aderiva alle sue forme perfette, aveva uno scollo profondo ed era decorato da fiori in rilievo.

La storia d’amore tra i due ex gieffini sembrava destinata al naufragio dopo che lui ha lasciato in anticipo la casa del Grande Fratello Vip per dei problemi lavorativi, ma il loro amore non ne è rimasto scalfito e i due, adesso, sono più innamorati che mai.