Meghan Markle e Harry: il discorso che imbarazza la Regina. E lei ha sempre il solito look dimesso

Meghan Markle e Harry ritornano a mostrarsi in video e questa volta sembra una resa dei conti nei confronti della Famiglia Reale, con tanto di frecciatina alla Regina Elisabetta. Mentre biografie, più o meno approvate, prometto di raccontare i veri rapporti tra Harry e William e Meghan Markle e Kate Middleton, ci pensano i Sussex a dire come stanno le cose.

In modo del tutto innocente e con il sorriso sulle labbra, parlando della sua casa a Los Angeles, ha affermato: “Quando consideri il Commonwealth, non c’è modo di andare avanti se non riconosciamo il passato”. Prosegue sottolineando che molte persone hanno rivisto quanto è accaduto in precedenza nel tentativo di riconoscere i torti commessi e conclude: “Ma penso che ci sia ancora molto da fare“. Ora, considerando che sua nonna, la Regina Elisabetta, è a capo del Commonwealth e che i suoi antenati lo hanno costituito, le parole di Harry sembrano proprio una critica all’operato di Sua Maestà.

Ma non è tutto. Oltre alla frecciatina piuttosto velenosa nei confronti della Sovrana, Harry ha disatteso una delle più importanti regole del protocollo di Corte. Il suo discorso infatti ha i toni della politica e i membri della Famiglia Reale non possono prendere posizioni in tal senso. L’intervento è stato criticato dal parlamentare Tory Andrew Rosindell che al Daily Mail ha definito i commenti di Harry “deludenti” e che non sarebbero stati apprezzati dalla Regina. Ha proseguito il parlamentare: “Capisco che Harry e Meghan abbiano fatto un passo indietro rispetto alla Monarchia, ma proprio per questo mi stupisco che abbiano fatto un discorso del genere. Non sono d’accorto con quanto detto e sono sicuro che nemmeno la Sovrana sia contenta”.

A sostenere il Principe invece è sua moglie Meghan che è comparsa al suo fianco in video. Questa volta sembra sostenere il marito, nonostante si sia infuriata per le uscite segrete con Adele. Lady Markle si presenta col solito look dimesso. Da quando è tornata in California, Meg sta dando di sé un’immagine più semplice, quasi sottotono, lontana dal glamour e dagli outfit costosissimi e griffatissimi per i quali è stata fortemente contestata in Gran Bretagna.