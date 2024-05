Mary di Danimarca, il regalo da 41mila euro per i 18 anni di suo figlio

Fonte: IPA Mary di Danimarca

Una mamma non bada a spese per il 18esimo del proprio figlio, e una Regina di certo non si preoccupa di spendere e spandere. Questo è il caso della Regina Mary di Danimarca, che per il compleanno del Principe Ereditario Christian ha scelto una BMW nuova di zecca, modello X1 Sport, dal costo di circa 41mila euro. Di certo l’unico a cui non è andata così di lusso è il Principe William: per il suo 17esimo, dall’allora Principe del Galles, oggi Re Carlo III, ha ricevuto una BMW di seconda mano. Ma Carlo è amatissimo proprio perché fa scelte ecologiche e non ama sperperare i soldi.

Mary di Danimarca, regalo di lusso per i 18 anni del Principe Ereditario Christian

Un regalo a dir poco generoso per il Principe Ereditario Christian da parte dei genitori, la Regina Mary di Danimarca e Re Federico: dopo aver superato l’esame di guida, è stato premiato con un modello di BMW X1 Sport, lo riporta il Sun. L’erede danese è stato visto alla guida dell’elegante veicolo e godersi l’esperienza. Di sicuro, un regalo molto più “glamour” rispetto a quello che Re Carlo ha destinato al Principe William: per il compimento dei 17 anni, ha ricevuto una Volkswagen Golf Mk3 di seconda mano. Introdotta sul mercato nel 1992, pensate che era fuori produzione al momento del compleanno di William, oggi Principe del Galles.

Invece, l’allora Principe Carlo ha ricevuto, per il suo 21esimo compleanno, una Aston Martin DB6 da parte della Regina Elisabetta. Oggi, però, William e Kate dispongono di un’elegantissima flotta di veicoli, e sono particolarmente amanti della Land Rover (come la Serie III), proprio come lo era il Principe Filippo, l’ex Duca di Edimburgo. Tornando al Principe Ereditario Christian, dopo aver compiuto 18 anni, sta completando i suoi studi all’Ordrup Gymnasium, nel sobborgo settentrionale di Copenaghen. Fino al compimento dei 21 anni (o nel caso di un eventuale cambio al Trono), però, non avrebbe dovuto ricevere alcun sostegno finanziario del Parlamento. Con l’abdicazione della Regina Margherita, ha iniziato a ricevere la sua indennità Reale.

Mary di Danimarca parla della nuova vita da Regina

Intanto, Federico e Mary di Danimarca si apprestano a compiere il loro primo tour internazionale in veste di Re e Regina. Per l’occasione, hanno anche rilasciato la prima intervista da Sovrani di Danimarca: il tour arriva dopo quattro mesi dalla proclamazione e l’intento è quello di rafforzare i legami con i Paesi vicini, come Svezia e Norvegia. Durante l’intervista televisiva, hanno parlato delle sfide che si sono trovati ad affrontare in questi primi mesi sul Trono.

“A volte è stato travolgente. Ci sono stati molti cambiamenti e abbiamo dovuto prendere molte decisioni, grandi e piccole. Non tutto può succedere in un attimo”, ha confessato la Regina in diretta televisiva. “Continueremo il percorso che abbiamo tracciato con il nostro interesse per la natura, le comunità e il business . Vogliamo essere una coppia Reale visibile e presente in tutta la Danimarca”. Re Federico, invece, ha ammesso di sentirsi molto felice, soprattutto durante la proclamazione. “È stata una delle cose più incredibili che abbia mai sperimentato in vita mia”.